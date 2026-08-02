Emergencia en Soto Norte: incendio forestal avanza sin control en Charta, Santander

La emergencia comenzó hacia las 6:00 de la tarde y, pese al trabajo de los organismos de socorro y habitantes del sector, las condiciones del terreno y la presencia de extensas plantaciones de pino han favorecido la rápida propagación del fuego.

El alcalde de Harta, Andelfo Portilla, confirmó que la situación se agravó durante la noche.

"A las 10 de la noche se nos salió de control. Las llamas ya avanzan prácticamente en 360 grados hacia el sector de El Pantano y la parte alta en dirección al municipio. Le estamos pidiendo apoyo a la comunidad y a la Oficina para la Gestión del Riesgo del departamento para poder atender esta emergencia lo más rápido posible y evitar un daño mayor", señaló el mandatario. El alcalde explicó que el incendio afecta principalmente una zona montañosa cubierta por pinos, especie altamente inflamable que ha facilitado la expansión del fuego.

Más de 12 horas completa el incendio forestal en la vereda Pantanos, en Charta, Santander. Bomberos, Policía, la Alcaldía y habitantes trabajan para contener las llamas, mientras las autoridades solicitan apoyo de organismos de socorro de municipios cercanos. #VocesySonidos pic.twitter.com/iZMjEdfun8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 2, 2026

Ante la emergencia, el mandatario hizo un llamado a la comunidad para abstenerse de realizar quemas.



"Queremos hacer una recomendación a toda la comunidad: están completamente prohibidas las mal llamadas quemas controladas. Debemos evitar cualquier práctica que pueda generar nuevos incendios", advirtió.

Desde el municipio de Matanza también se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos para apoyar las labores de control.

El comandante de bomberos de Matanza, Óscar Durán, indicó que el incendio presenta tres grandes frentes activos, lo que dificulta las labores de extinción.

"Estamos brindando apoyo en la atención de esta emergencia por incendio de cobertura vegetal, consumen tres puntos de la montaña bastante grandes, con muchos pinos que sirven como combustible para las llamas, necesitamos apoyo de más cuerpos de bomberos y de todas las entidades que puedan colaborar para combatir este incendio", manifestó.

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El oficial agregó que uno de los principales retos es llegar hasta los puntos donde se concentra el fuego, debido a las difíciles condiciones del terreno.

Mientras tanto, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander coordina acciones para reforzar la atención de la emergencia, que ya deja más de 20 hectáreas consumidas y continúa activa.

Las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para reportar cualquier nuevo foco de incendio y evitar el uso del fuego en actividades agrícolas o de limpieza de terrenos, teniendo en cuenta las altas temperaturas y las condiciones secas que aumentan el riesgo de propagación.