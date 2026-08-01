Tres muertos dejaron dos trágicos accidentes de motocicleta en Santander

Un trágico inicio de fin de semana se registró en Santander. Tres personas perdieron la vida en dos accidentes de tránsito ocurridos en menos de 24 horas en Barrancabermeja y Floridablanca. Las víctimas se movilizaban en motocicleta y, en ambos casos, las autoridades adelantan investigaciones para establecer las causas de los siniestros.

La primera tragedia ocurrió en Barrancabermeja, donde Sara María Blanco Osorio, de 19 años, falleció en un centro asistencial luego de sufrir un grave accidente de tránsito la noche del viernes.

De acuerdo con la información preliminar, la joven viajaba como acompañante en una motocicleta junto a Steven Gómez cuando, por circunstancias que son materia de investigación, el vehículo cayó desde el puente del barrio Santa Bárbara, terminando sobre la línea férrea.

Tras el fuerte impacto, ambos ocupantes fueron auxiliados y trasladados a un centro médico. Sin embargo, horas después los médicos confirmaron el fallecimiento de Sara María, mientras que Steven Gómez permanece bajo atención médica por las lesiones sufridas.



Motociclista - referencia // Foto: Unplash

La muerte de la joven causó profunda tristeza entre familiares, amigos y miembros de una iglesia cristiana de Barrancabermeja, donde participaba activamente en procesos juveniles. Además, trabajaba como creadora de contenido para la empresa Maxi Sandwich.

Las autoridades de tránsito avanzan en la recolección de pruebas para determinar qué provocó la caída de la motocicleta desde el puente.

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Horas después, un segundo accidente volvió a enlutar al departamento. Esta vez el hecho ocurrió en el sector de La Y, en Ruitoque Alto, jurisdicción de Floridablanca.

Según el reporte preliminar, dos personas que se movilizaban en una motocicleta Pulsar de placas ABJ-78C perdieron el control del vehículo y se estrellaron violentamente contra un paredón.

El conductor y su acompañante sufrieron lesiones de extrema gravedad que les ocasionaron la muerte de manera inmediata en el lugar del accidente.

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Unidades de tránsito y criminalística realizaron la inspección técnica de los cuerpos y comenzaron las investigaciones para establecer si el exceso de velocidad, una falla mecánica o alguna otra circunstancia provocó el fatal siniestro.

Con estos dos hechos, tres personas perdieron la vida en accidentes de motocicleta durante las últimas horas en Santander, una situación que vuelve a encender las alarmas sobre la siniestralidad vial en el departamento y la necesidad de reforzar las medidas de prevención para los motociclistas.