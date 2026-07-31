Campesino murió durante aparente quema agrícola en zona rural de El Playón, Santander

Un adulto mayor de 87 años murió en medio de un incendio registrado en la vereda San Ignacio, sector La Paradita, zona rural de El Playón, Santander. La víctima fue identificada como Gonzalo Gelvez, cuyo cuerpo fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio y entregado posteriormente a las autoridades judiciales para los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de El Playón, Sergio Pérez, la institución recibió la solicitud de la Policía para trasladar el cuerpo debido a que las unidades de criminalística no pudieron ingresar hasta el lugar por razones de seguridad.

Según explicó el oficial, la información preliminar recopilada en el sitio indica que el adulto mayor se encontraba realizando labores agrícolas cuando, al parecer, inició una pequeñ

a quema para preparar el terreno para cultivo.

"Cuando llegamos todavía había tres focos encendidos. Lo que se puede observar es que posiblemente inició una quema para preparar el terreno y, al parecer, intentó controlar las llamas cuando estas comenzaron a salirse de control", señaló Pérez.

El comandante indicó que vecinos del sector manifestaron que Gonzalo Gelvez presentaba dificultades de movilidad debido a problemas en sus rodillas, situación que le impedía desplazarse con rapidez. Esa condición, sumada al incendio, habría influido en el fatal desenlace.



"La hipótesis inicial es que pudo haber resbalado mientras trataba de sofocar el fuego y que tanto las llamas como los gases generados por la combustión habrían contribuido a su fallecimiento. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las causas exactas del deceso", precisó el comandante.

Los bomberos encontraron un área de aproximadamente 100 metros cuadrados afectada por el incendio, el cual ya estaba prácticamente extinguido al momento de la inspección.

El cuerpo fue trasladado y entregado a las autoridades en compañía de sus familiares en el municipio de Rionegro, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.