La FCV cumple 40 años transformando la medicina: nació en Santander y llegó al mundo

La conmemoración reunió a expertos nacionales e internacionales, directivos, colaboradores, fundadores y aliados estratégicos, combinó medicina, innovación, investigación y arte para recordar los principales momentos que han marcado la historia de la organización.

Uno de los hechos destacados fue la realización de la primera cirugía cardiovascular en Colombia con el robot quirúrgico Mantra 3, una tecnología que representa la apuesta de la FCV por incorporar herramientas avanzadas para lograr procedimientos más precisos, seguros y eficientes.

El presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, Víctor Raúl Castillo Mantilla, aseguró que el aniversario representa la consolidación de un proyecto que nació con pocos recursos, pero con una visión clara de transformar la atención en salud desde una región.

“Cuando uno mira todo lo que ha pasado en estos 40 años queda muy satisfecho. Lo que comenzó como una idea de un grupo de médicos es hoy una institución reconocida en América Latina, que ha salvado muchas vidas y que sigue creciendo para servir mejor a los pacientes”, afirmó Castillo.



La Fundación Cardiovascular de Colombia (@fcvcolombia) celebró 40 años de historia consolidándose como referente de la medicina de alta complejidad en Colombia y América Latina. Con más de 5.000 colaboradores, la FCV proyecta una medicina cada vez más predictiva #VocesySonidos pic.twitter.com/LhoZ5uRxVA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 1, 2026

La FCV inició su recorrido en 1986, cuando un grupo de 12 médicos decidió crear una institución dedicada al tratamiento de enfermedades cardiovasculares, especialmente en población infantil, en un momento en el que los servicios especializados estaban concentrados en las principales ciudades del país.

Con el paso de los años, la organización amplió su capacidad con la creación del HIC Instituto Cardiovascular y posteriormente del Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, consolidando un modelo de atención de alta complejidad que hoy reúne más de 60 especialidades médicas y quirúrgicas.

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Actualmente, la FCV cuenta con más de 5.000 colaboradores y un ecosistema que integra atención médica, formación, investigación e innovación.

Durante la semana de aniversario, la institución desarrolló el Congreso Internacional de Cardiología, un espacio que reunió especialistas de centros médicos de referencia mundial para compartir avances en diagnóstico, tratamiento y nuevas tecnologías aplicadas al cuidado cardiovascular.

La celebración también incluyó la presentación de “Órgano Vital”, una escultura del artista santandereano Daniel Castillo elaborada en mosaico vítreo, una pieza que representa el corazón como símbolo de vida, conocimiento y transformación.

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La obra buscó reflejar el vínculo entre la esencia de la FCV y su evolución durante cuatro décadas: una institución que inició cuidando corazones y que hoy desarrolla soluciones para los desafíos de la medicina moderna.

Al cumplir 40 años, la FCV aseguró que su siguiente etapa estará marcada por la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica avanzada, la salud digital y la cirugía robótica.

El objetivo, según la institución, es avanzar hacia una medicina más predictiva, personalizada y segura, sin dejar de lado el propósito que dio origen al proyecto.

“Estamos viviendo una revolución tecnológica que cambiará la forma de hacer medicina. La Fundación de 2030 será diferente a la que conocemos hoy, pero hay algo que permanecerá intacto: el propósito con el que nació hace 40 años. La tecnología será una herramienta para servir mejor”, afirmó Castillo.