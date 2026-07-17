FCV reunirá en Bucaramanga a expertos de talla mundial en congreso gratuito de cardiología

La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) realizará los próximos 30 y 31 de julio el Congreso de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, un encuentro académico que congregará en Bucaramanga a especialistas de prestigiosas instituciones internacionales para analizar los avances científicos y tecnológicos que están transformando la atención de las enfermedades cardiovasculares.

El evento hace parte de la conmemoración de los 40 años de la FCV y contará con la participación de expertos provenientes de centros médicos y universidades de referencia mundial, entre ellos Mayo Clinic, Harvard Medical School, Mount Sinai Hospital, Georgetown University, Baylor Scott & White Health, University of Alberta, Maastricht University Medical Center, UPMC Children's Hospital of Pittsburgh, Cohen Children's Medical Center of New York y Paris Descartes University–Sorbonne Paris Cité, además de especialistas de la institución santandereana.

Un infarto puede ser mortal puede o causar daño permanente Foto: Unsplash

Durante las dos jornadas se desarrollarán de manera simultánea dos programas académicos: uno enfocado en Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica y otro dirigido a Cardiología para Adultos, con el propósito de abordar los principales retos y avances en cada una de estas áreas.



Entre los temas que serán analizados se encuentran la enfermedad coronaria, el choque cardiogénico, la insuficiencia cardíaca avanzada, la cirugía cardiovascular, la inteligencia artificial aplicada a la cardiología, las cardiopatías congénitas, el soporte circulatorio mecánico, el trasplante cardíaco y la cirugía cardíaca pediátrica, entre otros aspectos de actualidad para la práctica médica.

De acuerdo con la FCV, el congreso busca fortalecer la actualización científica de los profesionales de la salud, promover el intercambio de conocimientos entre especialistas nacionales e internacionales y consolidar redes de colaboración que contribuyan al mejoramiento de la atención cardiovascular en Colombia y Latinoamérica.

Le puede interesar: Fundación Cardiovascular realiza donatón de disfraces para niños hospitalizados

Publicidad

La institución destacó que este encuentro también refleja su apuesta por la investigación, la innovación y la educación médica, pilares que han marcado su trayectoria durante cuatro décadas y que la han posicionado como uno de los principales referentes hospitalarios de América Latina.

La participación en el congreso será gratuita, aunque requiere inscripción previa. Los profesionales interesados podrán consultar la programación e inscribirse a través de los enlaces habilitados por la Fundación Cardiovascular de Colombia para los programas de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica y de Cardiología para Adultos.

En estos enlaces podrá inscribirse:

Publicidad

* Programa de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica: https://www.fcv.org/co/eventos/congreso-de-cardiologia-y-cirugia-cardiovascular

* Programa de Cardiología para Adultos: https://www.fcv.org/co/eventos/congreso-de-cardiologia-y-cirugia-cardiovascular-adultos