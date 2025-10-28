Fundación Cardiovascular realiza donatón de disfraces para niños hospitalizados

La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) adelanta una donatón de disfraces con el propósito de llevar momentos de alegría a cerca de 150 niños hospitalizados, muchos de ellos en tratamiento por cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras patologías.

La iniciativa, liderada por el área de Experiencia del Paciente del Hospital Internacional de Colombia (HIC), busca brindarles a los pequeños una jornada especial durante la celebración de Halloween.

“Con esta iniciativa queremos regalarles momentos de alegría y esparcimiento a nuestros niños hospitalizados. Nace desde el corazón y está pensada para llevar sonrisas a nuestros pequeños pacientes”, señalaron desde la FCV.

Las donaciones de disfraces nuevos o en buen estado se estarán recibiendo hasta el 30 de octubre, entre las 7:00 a.m. y 8:00 p.m., en el Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta y en el Instituto Cardiovascular del HIC, en Floridablanca ubicado en la calle 155A # 23-58, Urbanización El Bosque.



La Fundación invita a la comunidad a vincularse con la donación o difundiendo la campaña, que busca llenar de color y alegría los pasillos hospitalarios durante esta fecha especial.