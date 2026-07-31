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Barrancabermeja tendrá drones con inteligencia artificial para fortalecer la seguridad

Barrancabermeja ha venido reforzando su estrategia de seguridad mediante la incorporación de herramientas tecnológicas para apoyar la labor de la Fuerza Pública.

FOTO DRONES BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Drones seguridad - Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez, anunció la incorporación de dos drones equipados con tecnología de inteligencia artificial (IA) para fortalecer la vigilancia y la seguridad en diferentes sectores del Distrito.

El anuncio fue realizado desde la sede de la Federación Colombiana de Municipios, en Bogotá, donde el mandatario adelanta gestiones orientadas a fortalecer las capacidades tecnológicas y operativas del municipio en materia de seguridad ciudadana.

Según explicó el alcalde, los nuevos equipos complementarán la estrategia de videovigilancia que viene implementando la Administración Distrital para mejorar el monitoreo del espacio público y apoyar las labores de prevención y respuesta de las autoridades.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suma a otras acciones adelantadas durante la actual administración, como la instalación de cámaras de seguridad y botones de pánico en distintos sectores del territorio.

Las autoridades señalaron que el uso de drones con inteligencia artificial permitirá optimizar la vigilancia, fortalecer el seguimiento de situaciones de riesgo y brindar herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad de reacción frente a hechos que afecten la convivencia y el orden público.

Barrancabermeja ha venido reforzando su estrategia de seguridad mediante la incorporación de herramientas tecnológicas para apoyar la labor de la Fuerza Pública. La implementación de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y, ahora, drones con inteligencia artificial hace parte de las acciones impulsadas por la Alcaldía para prevenir el delito, mejorar el monitoreo en zonas estratégicas y fortalecer la respuesta ante situaciones de emergencia en el Distrito Petrolero.

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