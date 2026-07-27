Apagones y protestas: Barrancabermeja exige a la ESSA fortalecer su capacidad de respuesta

La preocupación por las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica continúa creciendo en Barrancabermeja. Los apagones y las interrupciones del suministro en diferentes barrios del distrito han generado inconformidad entre los habitantes, quienes incluso han protagonizado protestas para exigir soluciones definitivas, especialmente en las comunas 4 y 7.

Aunque el Fenómeno del Niño aún no ha impactado con gran intensidad a la región, las autoridades advierten que las actuales deficiencias en el servicio podrían agravarse cuando aumenten las altas temperaturas y la demanda energética en los próximos meses.

Ante esta situación, la Administración Distrital sostuvo un espacio de articulación con la Electrificadora de Santander (ESSA) con el propósito de revisar las problemáticas que afectan tanto a la zona urbana como a la rural y solicitar acciones concretas para mejorar la atención a los usuarios.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez Alipio, aseguró que las quejas de la comunidad son constantes y que los líderes sociales han manifestado su cansancio frente a la situación.



“Tenemos deficiencias y problemáticas en el servicio de energía tanto en la zona rural como urbana del distrito. Incluso los líderes sociales están cansados de esta situación y nos han pedido apoyo. Por eso tuvimos un espacio de articulación con la ESSA debido a las preocupaciones que tenemos como Administración Distrital para buscar soluciones a las comunidades afectadas”, señaló el funcionario.

Durante el encuentro, la Alcaldía solicitó a la empresa de energía disponer de un equipo con capacidad de respuesta que permita fortalecer los planes de contingencia y brindar soluciones oportunas cuando se presenten fallas en el servicio.

Según Ramírez Alipio, también es necesario que la Electrificadora cuente con directivos que tengan la capacidad de tomar decisiones inmediatas frente a las emergencias que puedan registrarse en Barrancabermeja y en la región del Magdalena Medio.

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“Le solicitamos a la ESSA un equipo que tenga la capacidad para mejorar los planes de contingencia y brindar soluciones. Entendemos que se necesita un reto aún mayor para toda la región del Magdalena Medio y para Barrancabermeja con la llegada del Fenómeno del Niño”, agregó.

Las autoridades distritales hicieron un llamado para que se adopte un plan de manejo adecuado que permita responder a las afectaciones que puedan presentarse por las condiciones climáticas extremas, teniendo en cuenta que el servicio eléctrico es fundamental para miles de hogares, establecimientos comerciales y actividades económicas del puerto petrolero.

Mientras tanto, la comunidad espera que las mesas de trabajo se traduzcan en soluciones concretas y que los cortes de energía, que hoy siguen afectando a varios sectores del distrito, no se conviertan en una crisis mayor cuando el Fenómeno del Niño llegue con más fuerza al Magdalena Medio.