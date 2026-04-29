Policía le quitó la vida a ladrón que intentó robarlo: cámaras de seguridad grabaron todo

Un violento hecho quedó registrado en cámaras de seguridad luego de que un uniformado disparara contra dos personas que, según su versión, intentaron robarlo en plena vía pública.

El intercambio de disparos dejó como saldo una mujer muerta y un hombre que logró escapar del lugar, al parecer herido. Las autoridades ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El episodio se registró en horas de la noche en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, Argentina. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el policía fue interceptado hacia las 11:30 p. m. por dos individuos que se movilizaban en motocicleta. En ese momento, el uniformado utilizó su arma de dotación y efectuó múltiples disparos para repeler el supuesto asalto.



Este es el video

📹 VIDEO | Un policía de la Ciudad asesinó de diez tiros a una supuesta ladrona en La Matanza.



👮 El efectivo fue detenido por personal de la fuerza de la Provincia de Buenos Aires 👇 pic.twitter.com/QIiIIbRrUM — Nexofin (@Nexofin) April 29, 2026

Testigos del sector aseguraron que la situación fue caótica y que se escucharon al menos 17 detonaciones en pocos segundos. En medio de la balacera, uno de los presuntos atacantes logró huir, mientras que su acompañante, una mujer, quedó tendida en el lugar con heridas de gravedad. En uno de los registros se escucha a un hombre pedir ayuda y exclamar: “¡La mató!”, mientras se alejaba.



Tras la alerta de los vecinos, unidades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegaron hasta la intersección de las calles Da Vinci y Montgolfier, donde encontraron a la mujer gravemente herida. Fue trasladada de urgencia al Hospital General de Agudos René Favaloro, pero falleció poco después como consecuencia de las lesiones.

En la escena, peritos de la Policía Científica recolectaron elementos clave para la investigación, entre ellos diez vainas servidas calibre 9 milímetros, tres proyectiles y una réplica de arma de fuego. Asimismo, a pocos metros del lugar fue hallada una motocicleta abandonada, que sería la utilizada por los sospechosos.

Horas más tarde, el policía involucrado, identificado como Héctor Mariano C., de 48 años, se presentó en la comisaría 1ª de La Matanza, donde relató lo ocurrido y quedó a disposición de la Justicia.