Video: se incendia motor de avión con más de 200 pasajeros al despegar de Nueva Delhi

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, en Nueva Delhi (India), luego de que una aeronave comercial presentara una falla crítica en pleno inicio de despegue. El incidente, que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, muestra cómo uno de los motores comenzó a incendiarse mientras el avión avanzaba por la pista.

La situación involucró el vuelo LX147, que tenía como destino la ciudad de Zúrich. De acuerdo con reportes preliminares, el avión —un Airbus A330— experimentó un problema técnico en uno de sus motores justo cuando aceleraba para levantar vuelo.

En cuestión de segundos, el humo dio paso a llamas visibles en la parte inferior de la aeronave, cerca del tren de aterrizaje, lo que obligó a la tripulación a tomar una decisión inmediata: abortar la maniobra.

#Breaking: Delhi–Zurich Swiss flight LX147 aborted take off after a technical issue.



Passengers were evacuated on the runway as a precaution. No injuries confirmed so far.#Aviation #DelhiAirport #Breaking pic.twitter.com/2EhfhD1b0M — Jaag India (@thejaagindia) April 26, 2026

A bordo viajaban más de 230 personas, entre pasajeros y tripulantes. Tras activarse la alerta, se desplegaron los protocolos de emergencia y comenzó la evacuación mediante los toboganes inflables. Aunque el procedimiento fue ágil, el caos propio del momento dejó al menos seis personas con lesiones leves, quienes posteriormente fueron trasladadas a centros médicos para su valoración. No se reportan heridos de gravedad.



Testigos del hecho relataron que todo ocurrió de forma repentina. Algunos pasajeros describieron escenas de pánico al notar el humo dentro de la cabina, lo que generó una reacción inmediata de la tripulación para evacuar el avión en el menor tiempo posible.

Las autoridades aeroportuarias declararon emergencia total tras el incidente, lo que implicó el cierre temporal de una de las pistas y ajustes en la operación aérea. Pese a esto, el impacto en el funcionamiento general del aeropuerto fue controlado y las actividades se normalizaron progresivamente una vez que la situación estuvo bajo control.

Equipos de bomberos y personal de seguridad atendieron la emergencia en tierra, logrando extinguir el fuego y asegurar la aeronave para evitar riesgos adicionales. Por su parte, la aerolínea confirmó lo ocurrido a través de un comunicado oficial, en el que aseguró que ya se brinda asistencia a los pasajeros, incluyendo reubicaciones y apoyo logístico.