Drones con IA para proteger los páramos: 23 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos son los temas más importantes de esta emisión del programa La Nube de este 23 de julio:

El dilema del tiempo libre prometido por la Inteligencia Artificial: Se debatió críticamente la visión de líderes como Elon Musk sobre un futuro donde la IA genere prosperidad y libere tiempo a los humanos. En contraste con la promesa utópica de dedicar ese tiempo a crear o filosofar, se cuestionó el riesgo de que la población termine inmersa en el consumo pasivo de contenidos breves en redes sociales, desafiando la cohesión y productividad social. Prototipo colombiano de drones con IA para proteger los páramos: El profesor Jorge Castellanos, de la Universidad de La Sabana, presentó un desarrollo tecnológico apoyado por algoritmos de inteligencia artificial para monitorear los páramos en Colombia. Esta herramienta permite detectar automáticamente ganadería no autorizada y focos de calor que previenen incendios forestales, con potencial de aplicación para rescates y control de minería ilegal. Estrategias y controles contra el "scroll infinito" en redes sociales: Se abordaron los límites que tanto plataformas como usuarios deben gestionar frente al consumo compulsivo de pantallas. Desde herramientas nativas de Android y avisos de pausa en Instagram y TikTok, se destacó la necesidad de ejercitar el autocontrol y programar franjas de desconexión para evitar la saturación digital, especialmente en menores de edad. Rediseño de Amazon Prime Video impulsado por IA para el consumo de contenidos: Jeff Bezos instruyó la transformación de la interfaz de Amazon Prime para usar inteligencia artificial en la personalización de recomendaciones. La medida busca solucionar la "fatiga de decisión" que sufren los usuarios al pasar hasta 30 minutos buscando qué ver dentro de catálogos masivos pero saturados de opciones. Nueva aplicación "StoryKit" de Meta para cuentos infantiles personalizados: La compañía Meta se encuentra probando en mercados seleccionados una herramienta generativa que crea audiolibros, ilustraciones e historias infantiles a medida en menos de un minuto. La plataforma promueve elementos físicos como la lectura en voz alta y la impresión en papel para reforzar el aprendizaje interactivo en los niños.