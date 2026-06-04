Medicina UIS, la mejor del país: ocupó el primer lugar en las pruebas Saber Pro

La Universidad Industrial de Santander (UIS) alcanzó un nuevo hito académico al posicionar su programa de Medicina en el primer lugar nacional de las pruebas Saber Pro 2025, obteniendo el mejor desempeño entre 64 facultades de medicina evaluadas en el país.

Con un puntaje global de 197, Medicina UIS encabezó el ranking nacional, superando a prestigiosas instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana (195), la Universidad de los Andes (192), la Universidad Icesi (190) y la Universidad Nacional de Colombia (188).

El resultado ratifica la calidad del modelo educativo de la UIS, basado en la excelencia científica, el pensamiento crítico, la formación ética y una enseñanza centrada en el estudiante, elementos que han convertido al programa en uno de los más destacados de Colombia.

“El programa de Medicina de la Universidad Industrial de Santander ocupó el primer lugar entre 64 facultades de medicina en las pruebas Saber Pro 2025, consolidando un modelo académico con rigor científico y humanismo”, destacó el rector de la UIS, Hernán Porras.



El programa de medicina de la Universidad Industrial de Santander ocupó el primer lugar entre 64 facultades de medicina en las pruebas Saber Pro 2025. "Consolidando un modelo académico con rigor científico y humanismo", dijo el rector Hernán Porras #VocesySonidos pic.twitter.com/6YDGYNk8wU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 4, 2026

Más allá del puntaje global, los estudiantes del programa sobresalieron en competencias fundamentales para el ejercicio profesional. Medicina UIS obtuvo el primer lugar nacional en Competencias Ciudadanas con 200 puntos, Lectura Crítica con 200 y Razonamiento Cuantitativo con 195. Además, alcanzó el segundo puesto en Comunicación Escrita con 179 puntos y el quinto lugar en Inglés con 211.

Para Olga Mercedes Álvarez Ojeda, vicerrectora Académica de la UIS, estos resultados reflejan una formación integral que va más allá del conocimiento técnico.

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“La radiografía académica es contundente: la UIS no solo está formando médicos técnicamente sólidos, sino profesionales con capacidad de análisis, juicio ético, comprensión social y pensamiento crítico, habilidades indispensables para tomar decisiones en escenarios de alta complejidad clínica y humana”, señaló.

#OrgulloUIS🥼🏥 ¡Tenemos el mejor programa de Medicina de Colombia!



Medicina UIS ocupó el primer lugar nacional entre 64 facultades de medicina en las pruebas Saber Pro 2025, consolidando un modelo de formación que une excelencia académica, rigor científico y humanismo.



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Uno de los factores que ha fortalecido la calidad académica del programa es el Complejo Científico para las Ciencias de la Salud y de la Vida, una infraestructura de alto nivel que ofrece espacios especializados para la enseñanza, la investigación y las prácticas académicas de los futuros profesionales de la salud.

El reconocimiento alcanzado por Medicina UIS se suma a un desempeño institucional histórico para la Universidad Industrial de Santander. En las pruebas Saber Pro 2025, la institución se consolidó como la segunda universidad pública con mejor desempeño en Colombia, al alcanzar un promedio institucional de 170 puntos y mantener una tendencia de crecimiento sostenido durante los últimos cuatro años.

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En un contexto donde el sistema de salud enfrenta crecientes desafíos y demanda talento altamente calificado, el liderazgo alcanzado por Medicina UIS refleja la apuesta de la educación pública por formar profesionales capaces de combinar conocimiento científico, capacidad de análisis y sensibilidad humana. Un modelo que hoy ubica a Santander como referente nacional en la formación de médicos para el país.

Las pruebas Saber Pro son el principal mecanismo de evaluación de la calidad de la educación superior en Colombia y miden competencias genéricas y específicas de los estudiantes próximos a graduarse. Los resultados son considerados un indicador clave del nivel académico de las universidades y de la preparación de sus futuros profesionales.