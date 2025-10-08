Universidad Industrial de Santander rechaza actos de vandalismo en su sede principal

La Universidad Industrial de Santander (UIS) expresó su rechazo y preocupación por los hechos ocurridos el pasado lunes en su sede de Bucaramanga, donde un grupo de personas protagonizó disturbios y daños materiales que alteraron la convivencia pacífica y el desarrollo normal de las actividades académicas.

En un comunicado, el Consejo Académico de la institución señaló que los actos violentos afectaron el bienestar general de la comunidad universitaria y atentaron contra el principio de respeto que caracteriza la vida institucional de la UIS.

“La universidad mantiene un lazo social con todos sus estamentos, así como con organizaciones e instituciones del entorno metropolitano y nacional, a través de canales abiertos al diálogo constructivo”, indicó la Dirección Universitaria, reiterando su compromiso con el respeto por los derechos humanos y la búsqueda de soluciones concertadas frente a los conflictos.

El Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander rechazó los actos de vandalismo que realizaron encapuchados contra la infraestructura educativa. "Manifestaciones que lesionan la autonomía universitaria", dice el comunicado #VocesySonidos pic.twitter.com/GEQwLy3F4G — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 7, 2025

De acuerdo con reportes preliminares, al menos 15 personas encapuchadas ingresaron a diferentes zonas del claustro universitario, interrumpieron algunas clases y realizaron intervenciones en el auditorio central.



En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los encapuchados entregan volantes a los estudiantes, mientras uno de ellos toma la palabra frente al público, durante una actividad que se realizaba en el auditorio Luis A. Calvo afirmando, “se preguntarán quiénes somos. Somos estudiantes, hijos del pueblo, incluso los primeros de nuestras familias en llegar a la universidad pública”.

Encapuchados vandalizaron con grafitis edificio inaugurado por el presidente Petro en la Universidad Industrial de Santander #MañanasBlu https://t.co/3OptrugxH3 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 7, 2025

La comunidad universitaria ha expresado preocupación por la recurrencia de este tipo de acciones que alteran la tranquilidad dentro del campus y afectan el desarrollo normal de las actividades académicas.

El documento enfatiza que los actos de vandalismo y vías de hecho vulneran los valores de la autonomía universitaria y representan una amenaza a los derechos de quienes promueven la educación, el debate académico y la convivencia democrática.

Publicidad

La Universidad Industrial de Santander reafirmó su disposición al diálogo y llamó a toda la comunidad estudiantil a mantener la tolerancia, la participación responsable y el respeto por el patrimonio institucional, pilares fundamentales para la vida universitaria y el bienestar colectivo.