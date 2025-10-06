Encapuchados vandalizaron con grafitis edificio inaugurado por Petro en la UIS

Momentos de tensión se vivieron este lunes en la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga, luego de que un grupo de encapuchados irrumpiera en el campus principal y detonara varias papas explosivas dentro de las instalaciones académicas.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos 15 personas encapuchadas ingresaron a diferentes zonas del claustro universitario, interrumpieron algunas clases y realizaron intervenciones en el auditorio central.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los encapuchados entregan volantes a los estudiantes, mientras uno de ellos toma la palabra frente al público, durante una actividad que se realizaba en el auditorio Luis A. Calvo afirmando, “se preguntarán quiénes somos. Somos estudiantes, hijos del pueblo, incluso los primeros de nuestras familias en llegar a la universidad pública”.

Durante los hechos, fachadas de varios edificios fueron vandalizadas con grafitis, entre ellas la del Instituto de Lenguas, inaugurado recientemente por el presidente Gustavo Petro. Los mensajes pintados hacían referencia a consignas políticas y críticas.



Aunque la situación generó momentos de pánico entre estudiantes y personal académico, la Universidad Industrial de Santander informó que las actividades académicas y administrativas continúan con normalidad, mientras se mantiene vigilancia y monitoreo constante en el campus.

Hasta el momento, no se registran personas heridas ni capturas, según confirmaron fuentes de seguridad. La Policía Metropolitana de Bucaramanga permanece atenta a la evolución de los hechos, en coordinación con las autoridades universitarias.

El personal administrativo de la UIS realiza a esta hora un balance de los daños materiales ocasionados por los actos vandálicos. Sin embargo, las directivas aún no han emitido un pronunciamiento oficial frente a lo ocurrido.

La comunidad universitaria ha expresado preocupación por la recurrencia de este tipo de acciones que alteran la tranquilidad dentro del campus y afectan el desarrollo normal de las actividades académicas.