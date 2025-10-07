Actos vandálicos marcaron cierre de marcha por Palestina en Bucaramanga

En Bucaramanga, la marcha en apoyo al pueblo palestino inició en la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde varios colectivos realizaron una jornada simbólica y un sancocho comunitario como acto de solidaridad.

Hacia las 4:00 de la tarde, los manifestantes se desplazaron por la carrera 27 hasta el Parque de los Niños, punto central de concentración. Allí se unieron grupos estudiantiles, el Comité Ejecutivo del Sindicato de Educadores de Santander (SES), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), colectivos de madres y defensores de derechos humanos, quienes participaron bajo la campaña “Palestina Libre”.

Durante el recorrido, la movilización se desarrolló en calma y con acompañamiento de las autoridades de tránsito, gestores de convivencia y la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

“Marchamos por solidaridad con Palestina, por las madres y por el pueblo palestino. Luchar por Palestina es luchar por cada uno de nosotros”, dijo Gloria Helena Carrillo, una de las asistentes.



“Estamos aquí por los genocidios que se están presentando allí, las masacres de ancianos y niños. Con esta marcha demostramos la solidaridad con el pueblo palestino”, indicó Yaneth Cely, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Asimismo, Nohelia Ortiz, participante de la movilización, agregó lo siguiente:

“Marcho por los más de 25.000 niños que han sido bombardeados y asesinados en Palestina. Ese número sería equivalente a todos los estudiantes de colegios en Bucaramanga. Es una tragedia terrible, y debemos solidarizarnos con un pueblo que sufre un genocidio por parte de potencias que buscan apropiarse de sus recursos y su territorio ancestral”.

No obstante, al llegar al centro de la ciudad, sobre la carrera 15, algunos manifestantes quemaron las banderas de Estados Unidos e Israel, mientras que durante el descenso por la calle 36 se pintaron fachadas de varios locales comerciales y se pegaron carteles con mensajes alusivos al rechazo del conflicto en Medio Oriente.

En las inmediaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, un grupo intentó retirar las vallas de protección instaladas alrededor del edificio y cubrió parte de la estructura con carteles.

En ese momento, intervinieron unidades de la Policía Metropolitana y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (UNDMO), quienes fueron agredidos con agua mezclada con melaza, sustancia que los manifestantes usaban para adherir los afiches.

La movilización se dispersó hacia las 6:00 de la tarde, tras varias arengas y mensajes que reiteraban el rechazo al genocidio en Palestina y el llamado a la defensa de los derechos huma