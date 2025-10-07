"Santander lo dejaron por fuera del Conpes y era una promesa del presidente Petro": gobernador

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expresó su inconformismo ante la decisión del Gobierno nacional de dejar al departamento por fuera del Conpes “Vías para la Paz”, un documento que destina 15 billones de pesos para obras viales en distintas regiones del país.

El mandatario calificó la exclusión como "un acto de injusticia con Santander", al recordar que el estado de las carreteras nacionales es crítico y que, además, el Gobierno había adquirido compromisos con la región.

“A Santander lo sacan del Conpes, incluso, las vías que había prometido el presidente Petro, como la Curos a Málaga, y las que habían anunciado los delegados del Gobierno que vinieron al departamento, como la Transversal del Carare, no se incluyeron. Hay mucho malestar entre los santandereanos y los proyectos no avanzan, como el Convenio de los Comuneros”, manifestó el gobernador.

El mandatario también advirtió que los recursos recaudados por el Convenio de los Comuneros, una de las principales apuestas del Gobierno para mejorar la conectividad entre Bucaramanga, San Gil y el sur de Santander, no se han ejecutado.



“El convenio se anunció con la ministra de Transporte, se licitó, pero no se ha puesto en marcha. Ese acuerdo implicaba que el 50 % de los recursos se invertirían en la variante del Socorro, la variante de San Gil, el intercambiador El Guey y el mantenimiento permanente de la vía Bucaramanga a San Gil”, agregó el gobernador.

Díaz Mateus insistió en que los corredores viales del departamento son vitales para la economía, el turismo y la conexión de las comunidades, y pidió al Gobierno nacional una revisión urgente de los criterios de inversión para garantizar que Santander reciba los recursos que le corresponden.

“Los recursos van a las cuentas del Gobierno nacional y hay un clamor por el cumplimiento del Convenio de los Comuneros. En la proyección a 20 años hay un recaudo de más de 2 billones de pesos y se necesita una solución para las comunidades. El convenio se anunció con la ministra de Transporte, se licitó, pero no se ha ejecutado”, señaló el mandatario.

Enfatizó que se ha venido insistiendo con el Ministerio de Transporte y las entidades nacionales responsables del plan, para poner celeridad a los proyectos que tanto anunciaron para la región, pero, por ahora, no hay una fecha prevista para tratar este tema de inversión para vías de Santander.

Los gremios económicos también manifestaron su inconformismo por la exclusión, desde Prosantander, entidad que promueve el desarrollo regional "no podemos permitir que Santander sea invisible para el Gobierno nacional. La inversión en infraestructura vial no es un favor, es un derecho y una necesidad para el progreso del departamento”, señaló Prosantander en un comunicado.