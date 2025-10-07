Cayó 'Pipe', acusado de feminicidio y desmembramiento de una joven en Santander

En un operativo desarrollado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) capturaron a Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido con los alias de 'Pipe' o 'Duende', señalado integrante del grupo delincuencial común organizado 'Los Búcaros'.

El hombre era requerido por las autoridades por los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, en el marco de una investigación coordinada por la Fiscalía Seccional 003 de Barrancabermeja.

La detención se produjo en zona urbana de Bucaramanga, tras un riguroso seguimiento e inteligencia policial que permitió ubicar su paradero.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 7 de mayo pasado en el asentamiento humano Centenario, ubicado en la comuna siete del puerto petrolero, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Carolina Alejandra Vitola, de 17 años, con cuatro impactos de arma de fuego y signos de desmembramiento. El crimen causó profunda consternación en la comunidad barranqueña.



De acuerdo con las autoridades, alias 'Pipe' habría utilizado un machete para desmembrar a la víctima, después de atacarla con arma de fuego. La reconstrucción del caso fue posible gracias a interceptaciones telefónicas, análisis de llamadas, entrevistas, búsquedas selectivas en bases de datos y cotejos periciales, que permitieron establecer su presunta responsabilidad.

El capturado, quien ya había sido detenido anteriormente por porte ilegal de armas, fue notificado de la nueva orden judicial y puesto a disposición de la autoridad competente.