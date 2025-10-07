En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombianas en Israel
Aniversario ataque Hamás
Mauricio Lizcano
Hermanos Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cayó 'Pipe', acusado de feminicidio y desmembramiento de una joven en Santander

Cayó 'Pipe', acusado de feminicidio y desmembramiento de una joven en Santander

De acuerdo con las autoridades, alias “Pipe” habría utilizado un machete para desmembrar a la víctima, después de atacarla con arma de fuego.

FOTO ALIAS PIPE FEMINICIDIO.jpg
Alias 'Pipe', feminicida de Barrancabermeja
// Foto: Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

En un operativo desarrollado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) capturaron a Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido con los alias de 'Pipe' o 'Duende', señalado integrante del grupo delincuencial común organizado 'Los Búcaros'.

El hombre era requerido por las autoridades por los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, en el marco de una investigación coordinada por la Fiscalía Seccional 003 de Barrancabermeja.

La detención se produjo en zona urbana de Bucaramanga, tras un riguroso seguimiento e inteligencia policial que permitió ubicar su paradero.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 7 de mayo pasado en el asentamiento humano Centenario, ubicado en la comuna siete del puerto petrolero, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Carolina Alejandra Vitola, de 17 años, con cuatro impactos de arma de fuego y signos de desmembramiento. El crimen causó profunda consternación en la comunidad barranqueña.

Lea también:

  1. Jesús Alberto Lizarazo Rincón, alias ‘Chuchín’ líder de bandas dedicadas al microtráfico en Bucaramanga.jpg
    Imagen de las autoridades. Jesús Alberto Lizarazo Rincón, alias ‘Chuchín’ líder de bandas dedicadas al microtráfico en Bucaramanga
    Santanderes

    Cae alias ‘Chuchín’, señalado de controlar venta de drogas en Bucaramanga y su área metropolitana

  2. marcha Bucaramanga.jpg
    Marcha Bucaramanga
    Blu Radio. Referencia marcha Bucaramanga. Foto: Blu radio
    Santanderes

    Sindicatos y defensores de derechos humanos marcharán en Bucaramanga por Palestina

De acuerdo con las autoridades, alias 'Pipe' habría utilizado un machete para desmembrar a la víctima, después de atacarla con arma de fuego. La reconstrucción del caso fue posible gracias a interceptaciones telefónicas, análisis de llamadas, entrevistas, búsquedas selectivas en bases de datos y cotejos periciales, que permitieron establecer su presunta responsabilidad.

El capturado, quien ya había sido detenido anteriormente por porte ilegal de armas, fue notificado de la nueva orden judicial y puesto a disposición de la autoridad competente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Homicidios

Feminicidio

Barrancabermeja

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad