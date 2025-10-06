Cae alias ‘Chuchín’, señalado de controlar venta de drogas en Bucaramanga y su área metropolitana

El operativo se desarrolló en el barrio García Rovira tras varios meses de seguimiento e investigación conjunta entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Fiscalía General de la Nación, que permitió hacer efectiva una orden judicial emitida por el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías de Bucaramanga.

Con la captura de Jesús Alberto Lizarazo Rincón, alias ‘Chuchín’, señalado como el principal cabecilla del grupo delincuencial común organizado 'Los Villas', la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó un golpe contundente al microtráfico de la ciudad

De acuerdo con las autoridades, este hombre era el principal dinamizador del microtráfico en el norte de Bucaramanga, especialmente en el asentamiento humano Villas de Girardot, donde controlaba puntos de expendio conocidos como El Transformador y El Callejón.

Alias ‘Chuchín’, de 38 años, era buscado desde hace más de dos años por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.



El general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que alias ‘Chuchín’ tenía bajo su mando a los expendedores y campaneros de la zona.

“Dos años se llevaba buscando a este delincuente, quien fue capturado por orden judicial en el barrio García Rovira. Era el encargado de manejar todos los expendios de esa zona, tenía 15 años de trayectoria criminal y era uno de los más experimentados en el tráfico de estupefacientes”, señaló el oficial.

Según la investigación, el capturado también era coordinador del grupo delincuencial ‘Los del Sur’, encargado de la distribución de drogas en el área metropolitana, lo que le permitía tener control sobre las rentas ilegales y ejercer intimidación en los barrios bajo su dominio.

Con su detención son afectadas directamente las finanzas de las estructuras criminales de estupefacientes que operan en Bucaramanga y su área Metropolitana, identificados como ‘Los Villas’ y ‘Los del Sur’, que mantienen una fuerte disputa por el control del narcotráfico.

Las autoridades pidieron a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra la tranquilidad de los barrios y permita desarticular estructuras dedicadas al microtráfico y la extorsión en Bucaramanga y su área metropolitana.