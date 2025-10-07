Sindicatos y defensores de derechos humanos marcharán en Bucaramanga por Palestina

Diversas organizaciones sociales, sindicatos, docentes y colectivos universitarios de Santander se unirán este martes a la movilización nacional por Palestina, una jornada que busca expresar respaldo al pueblo palestino y exigir a Israel el cese al fuego en la franja de Gaza

En Bucaramanga, la marcha está convocada para las 3:00 de la tarde con punto de encuentro en el Parque de los Niños, desde donde los participantes avanzarán por las principales vías del centro de la ciudad para terminar en la plazoleta Luis Carlos Galán.

Colectivos de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander anunciaron que se suman a la manifestación de los sindicatos comenzando una marcha desde la glorieta del Caballo de Bolívar hasta el Parque de los Niños.

La actividad, promovida por el Comité Ejecutivo de la Asociación de Educadores de Santander (SES), se enmarca en la campaña “Palestina Libre”, y contará con la participación de organizaciones sindicales, grupos estudiantiles y defensores de derechos humanos que reclaman el respeto a la vida, la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad internacional.



El Sindicato de Educadores de Santander convocó a una marcha para este martes 7 de octubre en Bucaramanga para rechazar los ataques contra Palestina. "No podemos ser indiferentes", afirmó Mauricio Martínez #VocesySonidos pic.twitter.com/urh0k6s1Jh — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2025

Durante la jornada, el magisterio anunció anormalidad académica: la jornada de la mañana se desarrollará hasta las 9:00 a.m. y la de la tarde hasta las 2:30 p.m., para permitir la participación de los docentes en la movilización.

Los organizadores señalaron que la manifestación será pacífica y tiene como propósito “alzar la voz contra la violencia y reafirmar el compromiso del sector educativo y social con la defensa de los derechos humanos y la paz mundial”.

Publicidad

Las autoridades de Bucaramanga activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para controlar posibles desordenes por la manifestación por Palestina.