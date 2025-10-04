Balances tras manifestaciones pro Palestina: Noticias de la Mañana, 4 de octubre de 2025

Actualizado: 4 de oct, 2025
Este sábado, 4 de octubre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Varios países integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU han lanzado fuertes críticas al presidente Gustavo Petro por la implementación de los acuerdos de paz.
- El grupo terrorista Hamás aceptó liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos interpuestos por Donald Trump.
- Se anunció la deportación de las personas de Turquía e Italia que fueron interceptados por Israel mientras llevaban ayuda humanitaria.
- El gobierno nacional anunció que su encargado de las funciones consulares visitó las dos colombianas retenidas en Israel y las encontró en precarias condiciones.
- La secretaría de seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana entregaron un balance de las afectaciones debido a las manifestaciones pro Palestina.
- La Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS del país.
Escuche el programa completo aquí: