Balances tras manifestaciones pro Palestina: Noticias de la Mañana, 4 de octubre de 2025

Este sábado, 4 de octubre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Varios países integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU han lanzado fuertes críticas al presidente Gustavo Petro por la implementación de los acuerdos de paz.

por la implementación de los acuerdos de paz. El grupo terrorista Hamás aceptó liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos interpuestos por Donald Trump.

bajo los términos interpuestos por Donald Trump. Se anunció la deportación de las personas de Turquía e Italia que fueron interceptados por Israel mientras llevaban ayuda humanitaria.

mientras llevaban ayuda humanitaria. El gobierno nacional anunció que su encargado de las funciones consulares visitó las dos colombianas retenidas en Israel y las encontró en precarias condiciones .

. La secretaría de seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana entregaron un balance de las afectaciones debido a las manifestaciones pro Palestina .

. La Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS del país.

