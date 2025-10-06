Cayó banda dedicada a robar fincas en Santander; se llevaron todo de 20 predios

En el marco de una ofensiva contra el hurto en zonas rurales del departamento, la Policía Nacional de Santander, con el apoyo del GAULA Militar y bajo la coordinación de la Fiscalía Primera Local de Sabana de Torres, desarticuló una peligrosa organización delincuencial conocida como “Los Tiburones”, dedicada al hurto a fincas en la región.

El operativo, que se desarrolló tras varios meses de seguimiento, incluyó técnicas avanzadas de investigación criminal como vigilancias, interceptaciones de comunicaciones, declaraciones juradas y reconocimientos fotográficos.

Gracias a estas acciones, las autoridades lograron la captura por orden judicial de cinco personas, entre ellas el presunto cabecilla del grupo, alias ‘Barranquilla’, señalado de planear y coordinar los robos.

Durante las diligencias de allanamiento y registro realizadas en los barrios San Luis, Argelia y el asentamiento Humano Posada de Torres, en Sabana de Torres, así como en el barrio Mal Paso de Bucaramanga, los investigadores hallaron material probatorio clave que vincula a los capturados con más de 20 hurtos cometidos en fincas de la zona rural del Magdalena Medio.



De acuerdo con el reporte policial, ‘Los Tiburones’ actuaban con violencia y armas de fuego, sometiendo a los propietarios y trabajadores de los predios para robar enseres, herramientas, motocicletas y hasta productos perecederos. Los detenidos presentan 10 anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado y agravado, y tráfico de estupefacientes.

En el procedimiento, la Policía recuperó elementos avaluados en más de 200 millones de pesos, entre ellos herramientas eléctricas, equipos de soldadura, motobombas, guadañas, una motocicleta y un compresor de aire, entre otros artículos que habían sido sustraídos de las fincas.

“Esta operación representa un golpe importante contra estos grupos delincuenciales, erradicando su capacidad para la comisión de delitos conexos como las lesiones personales, el tráfico de estupefacientes y el homicidio”, indicó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.

Las autoridades informaron que los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más integrantes o redes de apoyo relacionadas con esta estructura criminal.