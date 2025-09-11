Lluvias dejan 32 municipios en calamidad pública en Santander: piden puentes militares

Las intensas lluvias de las últimas semanas en Santander han provocado graves afectaciones en vías terciarias y secundarias, dejando incomunicadas a varias comunidades que hoy dependen de la instalación de puentes militares para restablecer su movilidad.

Según la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento, se requieren al menos ocho estructuras modulares en puntos críticos para garantizar la comunicación en zonas rurales.

Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, confirmó que actualmente 32 municipios del departamento se encuentran en calamidad pública, lo que evidencia la magnitud de la emergencia.

“¿Qué implica tener una calamidad pública? Implica que el municipio ha tenido una serie de eventos que son recurrentes y que ya no tiene las capacidades ni financieras ni administrativas para atender estas emergencias. Entonces decretan su calamidad con el fin de que el departamento entre a darles una mano”, explicó Sánchez.

El funcionario recordó que, desde la Gobernación de Santander, se han hecho inversiones en maquinaria, ayudas humanitarias y acciones de respuesta frente a eventos anteriores, como el envío de carrotanques durante las sequías. Sin embargo, reconoció que los recursos departamentales se encuentran agotados.

“Hoy ya los recursos son pocos los que tiene la gobernación para esta línea de gestión del riesgo. Por eso el gobernador hace un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla el anuncio de disponer recursos a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Necesitamos que volteen a ver a Santander y nos ayuden con tantos escenarios de riesgo”, enfatizó Sánchez.

De acuerdo con la entidad, la ubicación geográfica del departamento lo hace altamente vulnerable a inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales y pérdida de calzadas, fenómenos que hoy mantienen aisladas a varias comunidades rurales.

La solución más urgente, añadió el director de Gestión del Riesgo, es la asignación de puentes militares o modulares, que permitirían en un plazo de mes y medio restablecer la conectividad en las zonas afectadas.

“Tenemos una serie de solicitudes de puentes, que es lo que más en este momento se necesita, y estamos haciendo ese llamado para que se nos asignen algunos puentes modulares o militares, porque es una solución pronta que permite resolver la dificultad en semanas”, concluyó Sánchez.

