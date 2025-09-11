Lluvias en Antioquia este año dejan 71 emergencias y 10 avenidas torrenciales

Para mitigar emergencias y evitar tragedias como las ocurridas en la primera temporada de lluvias, autoridades adelantan convites con limpiezas en ríos y quebradas de Antioquia. Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, este año ya se han reportado 71 inundaciones en el departamento.

Para reducir el riesgo por inundación y avenidas torrenciales en el departamento durante la segunda temporada de lluvias, que se espera inicie a mediados de septiembre y se extienda hasta noviembre, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia adelanta convites para limpiezas comunitarias e institucionales en afluentes del departamento.

Las jornadas iniciaron en el municipio de Fredonia, donde comunidad, Alcaldía, empresas públicas, entre otras entidades, recogieron residuos en la orilla del río Cauca. El director del Dagran, Carlos Ríos Puerta, aseguró que esta acción hace parte de la preparación que realiza la entidad para recibir la segunda temporada de lluvias, pues este año se han reportado 10 avenidas torrenciales y 71 inundaciones, siendo la principal problemática las basuras que son arrojadas a ríos y quebradas.

“Todas las avenidas torrenciales y las inundaciones que hemos tenido en el transcurso de este año 81, la intención es reducir el riesgo con todas esas acciones que estamos trabajando. Y por supuesto, acompañados de esta gran inversión que hicimos con maquinaria amarilla. Más de 3000 millones de pesos para trabajar en puntos críticos dejados por la temporada de lluvias que tuvimos”, aseguró

Además de las jornadas de limpieza, se han realizado intervenciones con maquinaria amarilla para darle más capacidad hidráulica a los afluentes del departamento y así mitigar riesgos. Durante estas intervenciones, también se construyó el Plan Comunitario de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo fin es que la comunidad identifique los escenarios de riesgo, qué hacer en caso de que estos se hagan realidad y distinguir los lugares seguros y puntos de encuentro.

Los próximos municipios donde se realizarán estas jornadas son Uramita y Chigorodó. Las autoridades han pedido a la ciudadanía que se mantengan alertas, pues si bien el departamento atraviesa por una temporada de menos lluvias, esto no significa que las precipitaciones desaparezcan, pues durante esta época pueden reportarse acumulados de precipitaciones, por lo que recomendaron vigilar ríos y quebradas, monitorear laderas y asegurar bien las cubiertas. Vale la pena recalcar que este año van más de 15.000 familias damnificadas por las lluvias en el departamento.