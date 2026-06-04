Masacre en Cauca: asesinaron a cuatro hombres en zona rural de Santander de Quilichao

Una nueva masacre se registró en la mañana de este jueves en el departamento del Cauca. Cuatro hombres fueron asesinados en el corregimiento de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, una población ubicada sobre la vía Panamericana, uno de los principales corredores viales del suroccidente del país.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, las víctimas fueron atacadas en circunstancias que son materia de investigación. Hasta el momento no se han revelado las identidades de los hombres asesinados ni las posibles causas que rodearon el hecho.

La masacre ocurrió en una zona que históricamente ha sido escenario de disputas armadas y donde tienen presencia estructuras ilegales, entre ellas las disidencias de las antiguas Farc, que mantienen influencia en varios municipios del norte del Cauca.

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