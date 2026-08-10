Congresistas de Santander se solidarizan con víctimas del terremoto y piden ayudas

Los congresistas santandereanos expresaron su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto que sacudió al occidente del país y plantearon acciones para apoyar a los damnificados y atender los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

El senador santandereano Gustavo Moreno solicitó al Gobierno Nacional decretar la emergencia económica, con el propósito de disponer de recursos y agilizar la atención de las comunidades afectadas. El congresista hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas frente a la emergencia.

“No importa la ideología”, señaló Moreno, al considerar que en este momento la prioridad debe ser atender a las personas que resultaron afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas golpeadas por el terremoto.

El senador santandereano, @GustavoMoreno__ , solicitó al Gobierno Nacional decretar la emergencia económica para atender daños y a los damnificados por el terremoto que afectó el occidente del país. "No importa la ideología", señaló #VocesySonidos pic.twitter.com/nJt7mkFdxt — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 10, 2026

Por su parte, el representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto, informó que radicó una proposición para que los congresistas donen un día de salario y que estos recursos sean destinados a apoyar a las personas damnificadas por el sismo en diferentes regiones del país.

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El representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto, informó que radicó una proposición para donar un día de salario y destinar estos recursos a apoyar a las personas afectadas por el terremoto en el país #VocesySonidos pic.twitter.com/d60svYY7aq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 10, 2026

Las iniciativas se suman a los llamados de solidaridad y a las acciones que se adelantan para establecer la magnitud de las afectaciones. Las autoridades mantienen la evaluación de daños y la atención a las comunidades que requieren asistencia.

Oramos por #Colombia, por las familias afectadas tras el fuerte temblor que se registró esta mañana 🇨🇴



Que sea Dios con los rescatistas y las autoridades que deben prestar las atenciones. pic.twitter.com/S5wNjmbteG — Óscar Villamizar M. (@OscarVillamiz) August 10, 2026

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El terremoto generó afectaciones en distintos sectores del occidente colombiano, dejando daños materiales y familias que requieren apoyo. Ante la emergencia, distintos sectores han pedido fortalecer la respuesta institucional y garantizar recursos para la atención y recuperación de las zonas afectadas.