En cuestión de media hora tres personas fueron asesinadas por sicarios en Barranquilla

Con apenas 30 minutos de diferencia, el sur de Barranquilla se vio sacudido por dos casos de sicariato que cobraron la vida de tres hombres, todos ellos señalados por las autoridades de ser miembros de bandas delincuenciales que se mantienen en guerra en esta ciudad.

El primer caso fue un doble homicidio ocurrido en una tienda del barrio Carrizal, donde pistoleros llegaron y acabaron a tiros con Andrés José Suárez de Ávila, de 27 años, y conocido con el alias del ‘Guasón’, y Juan Carlos Bello, de 33 años, quien figuraba con el alias de ‘Juanky 32’. Ambos habrían sido miembros de la banda Los Pepes y, al parecer, se dedicaban al microtráfico de estupefacientes, bajo las órdenes de alias ‘El Ovejo’ y alias ‘Ruso’.

Alias ‘Juanky 32’ presentaba anotaciones judiciales por homicidio y porte ilegal de armas de fuego, y su asesinato junto al ‘Guasón’ habría sido parte de la disputa que hay en la zona por el control del microtráfico.

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Media hora después de este doble homicidio, se registró otro asesinato derivado de la disputa de bandas criminales en el barrio San Felipe, donde ultimaron a Raúl Cardozo Polo, de 44 años y conocido con el alias de ‘Conejo’, cuando este se encontraba sentado en la terraza de su casa.

La víctima, según las autoridades, al parecer, vendía drogas a domicilio, bajo el mando de la banda ‘Los del Freseo’ o ‘la Nueva Generación’. Uno de los asesinos fue identificado por la Policía y se trataría de un integrante de la banda criminal ‘Los Costeños’ al que un testigo logró reconocer cuando escapaba del lugar del crimen. El sicario, según el testimonio del testigo, se cayó de la motocicleta en la estaba huyendo tras cometer el asesinato.