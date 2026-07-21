Tras ola de sicariatos en Piedecuesta, reforzarán la seguridad con 80 nuevos policías

La racha de violencia que sacudió a Piedecuesta durante el puente festivo y que dejó cuatro personas asesinadas en tres ataques sicariales encendió las alarmas de las autoridades.

Como respuesta, la Policía Metropolitana de Bucaramanga anunció el envío de 80 nuevos uniformados al municipio para reforzar la seguridad y contener la disputa entre dos estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas que operan en la zona.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los homicidios registrados durante el fin de semana estarían relacionados con un ajuste de cuentas entre organizaciones delincuenciales que buscan ejercer control sobre el microtráfico en el municipio.

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"Hay una disputa entre dos actores criminales que, de una u otra manera, ha desencadenado una ola de violencia en Piedecuesta. Hemos dispuesto el envío de 80 uniformados para reducir y controlar este fenómeno", aseguró el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor Daniel García Acevedo.



El oficial precisó que, aunque estos hechos han generado preocupación entre la comunidad, no evidencian un deterioro generalizado de la seguridad en el municipio.

"No tenemos un deterioro sistémico de la seguridad; los demás indicadores se encuentran estables. Frente a este ajuste de cuentas entre estructuras estamos adelantando todas las actividades investigativas para judicializarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes", agregó.

Los hechos violentos dejaron cuatro víctimas mortales entre el viernes 17 y el lunes festivo 20 de julio. Dos hombres fueron asesinados en el barrio Andalucía, un joven de 25 años fue ultimado en el sector de Cabecera y otro hombre perdió la vida en La Playita, sobre la vía nacional, cerca del restaurante El Buey.

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Con el refuerzo policial, las autoridades buscan incrementar la presencia institucional en los sectores más afectados, fortalecer las labores de inteligencia y avanzar en la identificación y captura de los responsables de estos homicidios.