A la cárcel presunto integrante del Clan del Golfo por homicidios, desapariciones y violación

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Joan Sebastián Agudelo Florián, alias “Pablo”, señalado de integrar la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y de participar en homicidios, desapariciones forzadas y hechos de violencia sexual ocurridos en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el procesado sería el encargado de retener y trasladar a personas que la organización señalaba de colaborar o tener información sobre otros grupos armados ilegales, para que posteriormente fueran interrogadas por los cabecillas de la estructura criminal.

Los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador indican que alias “Pablo” estaría involucrado en la desaparición de un hombre ocurrida el 3 de febrero de 2023. Según la investigación, la víctima fue sacada por la fuerza de su vivienda, ubicada en el barrio 20 de Julio del municipio de El Bagre y trasladada a una zona rural de Zaragoza, donde presuntamente fue golpeada e interrogada durante varias horas. Desde ese momento se desconoce su paradero.

La Fiscalía también le atribuye su presunta participación en la retención y posterior homicidio de un habitante del corregimiento La Palizada, en El Bagre, ocurrido el 7 de julio de 2023.



Adicionalmente, Agudelo Florián es investigado por un caso de violencia sexual registrado el 21 de abril de 2023 en Zaragoza. De acuerdo con la investigación, una mujer habría permanecido encerrada durante tres días en una finca, donde presuntamente fue víctima de acceso carnal violento y de tratos crueles y degradantes por no responder a los insistentes cuestionamientos que le hacían integrantes de la organización ilegal.

Con fundamento en estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Joan Sebastián Agudelo Florián los delitos de homicidio, secuestro simple, concierto para delinquir, desaparición forzada, acceso carnal violento y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, todas las conductas con circunstancias de agravación.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, un juez de control de garantías consideró procedente imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra por los hechos investigados en el Bajo Cauca antioqueño.

