Fiscalía allana centros estéticos en Bogotá por presuntas irregularidades en procedimientos

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelanta diligencias de registro y allanamiento en varios establecimientos de Bogotá que, presuntamente, estarían ofreciendo y practicando procedimientos estéticos invasivos sin cumplir con la normatividad sanitaria vigente.

Los operativos buscan verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para la realización de este tipo de procedimientos y establecer posibles responsabilidades frente a las irregularidades detectadas durante las inspecciones.

De acuerdo con la Fiscalía, en los establecimientos intervenidos se han identificado medicamentos vencidos, dispositivos médicos que no contarían con registro sanitario del Invima ni con documentación que acredite su importación, posibles alteraciones en historias clínicas y otras situaciones que continúan siendo objeto de verificación por parte de las autoridades.

Las diligencias se desarrollan con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que participan en la revisión de las condiciones sanitarias y del cumplimiento de la regulación aplicable a los procedimientos estéticos.



Estas actuaciones se producen luego del caso de Yulixa Toloza, quien falleció luego de someterse a un procedimiento de lipólisis láser en un establecimiento ubicado en el sur de Bogotá. Posteriormente, su cuerpo fue hallado en el municipio de Apulo, Cundinamarca.

Por ese caso permanecen vinculados al proceso penal en Venezuela la propietaria del supuesto centro estético, María Fernanda Delgado; su pareja, Edison Torres; y el señalado cirujano Eduardo David Ramos. De acuerdo con la Fiscalía, el ente acusador adelanta gestiones para lograr su imputación de manera virtual o su extradición, aunque hasta el momento no existe una respuesta formal por parte de las autoridades venezolanas.

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En Colombia también permanecen vinculados a la investigación Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera, procesados por su presunta participación en la alteración de pruebas relacionadas con el vehículo que habría sido utilizado en los hechos investigados.