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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenaron a 4 mujeres por procedimientos estéticos irregulares en viviendas de Medellín

Condenaron a 4 mujeres por procedimientos estéticos irregulares en viviendas de Medellín

Como consecuencia de malas prácticas 40 pacientes adquirieron una bacteria que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales.

333576_BLU Radio. Cirugía estética / Foto de referencia: AFP
BLU Radio. Cirugía estética / Foto de referencia: AFP
Michael Gruber/APA-PictureDesk
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Siguen las sanciones, esta vez de carácter penal, contra personas involucradas en procedimientos estéticos irregulares en la ciudad de Medellín que han causado graves consecuencias para la salud de decenas de pacientes.

En las últimas horas fueron condenadas a penas entre los 6 y 7 años de prisión cuatro mujeres que conformaron una red dedicada a la realización de intervenciones conocidas como lipólisis láser con transferencia glútea.

Según mencionó el fiscal del caso durante las audiencias, tras invitaciones, principalmente a través de redes sociales, 55 mujeres llegaron a acudir a casas de familia acondicionadas como salas de cirugía improvisadas, que no cumplían las condiciones requeridas para realizar estos tratamientos quirúrgicos invasivos.

Como consecuencia de estas malas prácticas, más de 40 pacientes adquirieron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

"Captaban a las clientas a través de un spa de su propiedad que tenían el el barrio Robledo de Medellín, pero también a través de las redes sociales, porque aquellas mujeres que deseaban una cita habían consignado un valor de 500.000 pesos inicialmente".

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Dentro de las responsabilidades establecidas en el proceso judicial, se pudo acreditar que Yarleny Mosquera Aguirre sería la encargada de realizar las cirugías, presentándose como médica sin contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud.

Por su parte, otra mujer identificada como Elizabeth Rojas Tobón asumía los asuntos comerciales, captaba a las clientes y recibía los pagos, mientras que Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo administraban medicamentos, aplicaban anestesia local y atendían los postoperatorios con masajes.

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Del total de vinculadas en la investigación, cuatro fueron condenadas en primera instancia por concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa, excepto Mosquera Aguirre, quien no aceptó los cargos y continuará vinculada al proceso.

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