René Higuita insistirá en acciones para evitar extinción de dominio a su casa en Medellín

El exportero de la Selección Colombia René Higuita no se rinde y, a pesar de la medida de un Juez en Medellín de extinción de dominio a una vivienda de su propiedad, aseguró que interpondrá acciones legales que haya lugar para lograr que le acrediten que la casa en el Poblado fue adquirida de manera legal.

Se trata de una propiedad que hoy está abandonada en el exclusivo sector del Poblado, en la parte de atrás del Hotel Intercontinental de Medellín, un proceso que lleva más de 20 años en proceso de extinción de dominio y donde a la propiedad, adquirida en 1993 por la leyenda de Atlético Nacional y la Selección Colombia, René Higuita, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, le aplicó a esta medida tras comprobar que hizo parte de un esquema de testaferrato mediante el cual integrantes esa organización criminal recurrieron a terceros para ocultar activos de origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.

Según la Fiscalía, la propiedad de cerca de 1.253 metros cuadrados en el sur de la ciudad fue adquirida por Gustavo Cuartas Rendón, quien actuó inicialmente como testaferro de los hermanos William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, integrantes del Cártel de Medellín.

No obstante, testimonios, documentos e, incluso, un estudio grafológico obtenido en el proceso permitieron establecer que una firma falsa en una escritura pública permitió sucesivas transferencias del bien hasta llegar a ser adquirido por el exportero y uno de sus familiares. Higuita siempre ha sostenido que realizó transacciones de buena fe respecto a la propiedad.



Ahora, el portero histórico de la Selección aseguró que respeta la decisión del Juez, aunque en ella afirma que su nombre nunca ha estado relacionado con actividades de testaferro, ni haber prestado su nombre para encubrir el origen ilícito de bienes, que tampoco está involucrado por eso la decisión recae exclusivamente sobre el inmueble.

René Higuita lamentó la situación por el perjuicio económico que representa para él y por eso insistió que acudirá a los mecanismos legales para controvertir la decisión, debido a que había dado los dineros de otros dos apartamentos por la permuta de este predio del Poblado, que según él adquirió de buena fe.

Comunido a la opinión pública sobre proceso de extinción de dominio. pic.twitter.com/VAPlylMP2p — René Higuita (@higuitarene) July 8, 2026