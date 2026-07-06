Bancolombia cambiará el horario de sus oficinas este martes por el partido de la Selección Colombia

Bancolombia informó que este martes 7 de julio realizará un ajuste temporal en el horario de atención de sus oficinas debido al partido que disputará la Selección Colombia frente a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.

La decisión busca facilitar el cierre anticipado de la jornada laboral para que sus trabajadores puedan seguir el compromiso del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, programado para las 3:00 de la tarde.

Ante esta modificación, la entidad recomendó a sus clientes programar con anticipación las diligencias que requieran atención presencial, con el fin de evitar contratiempos durante el cierre de las sucursales.

¿Cuál será el horario de Bancolombia este martes?

De acuerdo con la información entregada por la entidad, las oficinas atenderán al público en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.

El cambio aplicará únicamente durante este martes y responde a la programación del encuentro entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

Por ello, quienes necesiten realizar trámites de manera presencial deberán acudir dentro del horario establecido.

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¿Qué servicios seguirán disponibles durante el partido?

Aunque las oficinas cerrarán antes de lo habitual, Bancolombia indicó que sus canales digitales continuarán habilitados para los usuarios.

La aplicación móvil y los servicios digitales permanecerán disponibles para realizar operaciones como consultas, transacciones y pagos de servicios, por lo que los clientes podrán seguir gestionando varias de sus necesidades financieras sin acudir a una sucursal.

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El ajuste en el horario de atención se da en medio del ambiente que ha generado la participación de la Selección Colombia en el Mundial, un torneo que ha llevado a distintas organizaciones a implementar medidas temporales durante los partidos del equipo nacional.