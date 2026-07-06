Horario de oficinas de Davivienda cambiará este martes por la Selección Colombia

El banco Davivienda anunció una modificación temporal en el horario de atención al público de sus oficinas para este martes, 7 de julio. La medida responde al partido de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentro que se disputará frente a Suiza a las 3:00 de la tarde.

La entidad hizo un llamado a sus clientes y usuarios para que realicen sus diligencias bancarias con anticipación durante la jornada. Según el reporte oficial, se recomienda a las personas acudir a las oficinas con suficiente antelación para asegurar la atención necesaria dentro de la ventana horaria habilitada, evitando así congestiones o inconvenientes ante el cierre anticipado de las instalaciones físicas.

La adquisición de Colpatria por Davivienda es uno de los negocios del año. Fotos suministradas.

¿Cuál es el horario de Davivienda este martes 7 de julio?

De acuerdo con la información suministrada por el equipo de comunicaciones de la entidad financiera, las sucursales prestarán servicio al público de manera continua desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. El ajuste tiene como propósito permitir que el personal de la organización pueda finalizar sus labores antes del inicio del compromiso deportivo y, de esta forma, seguir de cerca el desempeño del equipo nacional en el torneo mundialista.



Este fenómeno de flexibilidad laboral y comercial es tendencia en el país, ya que el partido ha generado una emoción entre los hinchas por el gran nivel el equipo. Diversas empresas han optado por implementar alternativas similares para que sus colaboradores puedan disfrutar del choque vs. Suiza.

Davivienda recordó a sus usuarios que, a pesar de la reducción en el horario de atención presencial, los canales digitales y la aplicación móvil del banco seguirán operativos para la realización de transacciones básicas, consultas y pagos de servicios, permitiendo así que las necesidades financieras de los usuarios no se vean totalmente interrumpidas durante la jornada.