En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Marco Rubio
Alfredo Saade
Participación en política
Segunda vuelta
Iván Cepeda
De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Davivienda vende inmuebles desde los $5 millones: hay disponibles en todo el país

Davivienda vende inmuebles desde los $5 millones: hay disponibles en todo el país

Entre las ofertas se encuentran apartamentos, casa y locales comerciales a buenos precios en las principales ciudades del país.

¿Sin plata y quiere casa propia? Experta explica cómo comprar vivienda si no tiene ahorros
Inmuebles en Colombia //
Foto: Pexels / Getty / Image Fx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

A través de su página web oficial, Davivienda tiene a disposición diferentes inmuebles para cualquier colombiano en el territorio nacional, que algunos tienen precios desde los 5 millones de pesos en las principales ciudades del país y, según dijeron, con apoyo de asesores a la hora de adquirir alguno de estos.

En la lista aparecen casa, apartamentos, garajes, locales comerciales, entre otros inmuebles, que pueden ser filtrados desde la página web de acuerdo a las necesidades de los usuarios para que puedan adquirir alguno de estos totalmente fácil y rápido.

Pero es importante aclarar que los precios varían según el inmueble, es decir, encontrará valores hasta más de 300 millones de pesos también en la web, por ende, deberá revisar bien qué es lo que busca acorde a su presupuesto.

Vivienda
Vivienda
Foto: ChatGPT

¿Cómo comprar un inmueble en Davivienda?

Lo primero que deberá hacer es acceder a la web oficial https://bienesalalcancedetodos.davivienda.com/ y seguir estos pasos:

  1. De 'click' en el apartado de 'inmuebles de vivienda'.
  2. Ahí le saldrá el listado completo de más de 200 disponibles.
  3. En filtros ponga la opción de 'más baratos'.
  4. Ahí podrá ver algunas opciones desde los 5 millones de pesos.
  5. Elija el que más le guste y de 'click' en 'ver más' para luego entrar a 'Quiero que me llamen'.
  6. Luego en llamada hará el proceso de acompañamiento para entrar a 'Hacer una oferta' y seguir las indicaciones del asesor.
Inmuebles en Davivienda desde los 5 millones.png

Estos son algunos inmuebles disponibles

  • Depósitos en Cartagena entre 5-10 millones de pesos.
  • Casas sobre los 140 millones de pesos en Flandes (Tolima), Fusagasugá (Cundinamarca), Gachancipá (Cundinamarca).
  • La casa más barata en Bogotá se encuentra sobre los 500 millones de pesos.
  • El apartamento más barato en Bogotá cerca de los 400 millones de pesos.
  • Hay casa y apartamentos cerca de Bogotá desde los 150 hasta los 300 millones de pesos.
  • Algunos inmuebles se encuentran disponibles para uso comercial.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Vivienda

Casa

Davivienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad