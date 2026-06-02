Davivienda vende inmuebles desde los $5 millones: hay disponibles en todo el país

A través de su página web oficial, Davivienda tiene a disposición diferentes inmuebles para cualquier colombiano en el territorio nacional, que algunos tienen precios desde los 5 millones de pesos en las principales ciudades del país y, según dijeron, con apoyo de asesores a la hora de adquirir alguno de estos.

En la lista aparecen casa, apartamentos, garajes, locales comerciales, entre otros inmuebles, que pueden ser filtrados desde la página web de acuerdo a las necesidades de los usuarios para que puedan adquirir alguno de estos totalmente fácil y rápido.

Pero es importante aclarar que los precios varían según el inmueble, es decir, encontrará valores hasta más de 300 millones de pesos también en la web, por ende, deberá revisar bien qué es lo que busca acorde a su presupuesto.

Vivienda Foto: ChatGPT

¿Cómo comprar un inmueble en Davivienda?

Lo primero que deberá hacer es acceder a la web oficial https://bienesalalcancedetodos.davivienda.com/ y seguir estos pasos:



De 'click' en el apartado de 'inmuebles de vivienda'. Ahí le saldrá el listado completo de más de 200 disponibles. En filtros ponga la opción de 'más baratos'. Ahí podrá ver algunas opciones desde los 5 millones de pesos. Elija el que más le guste y de 'click' en 'ver más' para luego entrar a 'Quiero que me llamen'. Luego en llamada hará el proceso de acompañamiento para entrar a 'Hacer una oferta' y seguir las indicaciones del asesor.

Estos son algunos inmuebles disponibles