Presidente del Concejo de Medellín denuncia a Gustavo Petro por señalamientos sobre elecciones

Una nueva controversia política escaló a los estrados judiciales luego de que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, radicara una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, a quien señala de haber desconocido presuntamente los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 21 de junio.

Según el cabildante, las actuaciones y declaraciones recientes del jefe de Estado podrían configurar conductas que ameritan una investigación formal por los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto e instigación a delinquir.

La denuncia se fundamenta en las manifestaciones públicas realizadas por Petro a través de sus redes sociales y en acciones posteriores relacionadas con el proceso electoral que dio como ganador a Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con De Bedout, el mandatario habría puesto en entredicho la legitimidad de los resultados al afirmar en su cuenta de X que disponía de información sobre un supuesto fraude electoral derivado de una presunta manipulación algorítmica del escrutinio.



El corporado explicó que esos señalamientos fueron divulgados sin que, hasta el momento, se haya presentado públicamente evidencia que respalde esas acusaciones y que tienen la capacidad de generar desconfianza en las instituciones electorales y en los resultados.

"A Petro solo le sirve la institucionalidad cuando gana, pero cuando pierde, se comporta como un golpista. Esto que estamos viendo no es un desacuerdo político, es un patrón de conducta", aseguró.

La denuncia también hace referencia a la convocatoria realizada por Petro para una movilización nacional el próximo 20 de julio, una fecha especialmente simbólica para el país por coincidir con la conmemoración de la Independencia y con la instalación de un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República. Según De Bedout, este llamado debe ser analizado en el contexto de las declaraciones sobre el proceso electoral y sus eventuales efectos sobre el orden institucional.

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Dentro de la solicitud presentada, el corporado pidió a la Comisión decretar y practicar todas las pruebas que considere pertinentes para esclarecer los hechos. Entre ellas, solicitó obtener las certificaciones oficiales de las publicaciones realizadas por el presidente en su cuenta de X, así como cualquier otro elemento probatorio que permita establecer el alcance y contenido de los mensajes difundidos.