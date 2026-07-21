Violencia se recrudece en Atlántico: 14 personas fueron asesinadas este puente festivo

El recrudecimiento de la violencia en el Atlántico no para. Solo entre el sábado y el lunes festivo ocho personas fueron asesinadas en Barranquilla, cuatro más en Soledad y dos en el municipio de Polonuevo, donde una de las víctimas es una niña de 2 años a la que asesinaron de un disparo cuando se encontraba en una panadería de su padre.

Tras este crimen y el de otro hombre ocurrido horas después, la alcaldía de ese municipio decretó un toque de queda que se extiende hasta este martes entre 9:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada del día siguiente.

Con el crimen de la pequeña Celeste Valentina, y el de una adolescente de 16 años que murió a manos de su pareja sentimental en el barrio El Bosque, de Barranquilla, fueron cuatro las mujeres asesinadas durante este puente festivo.

Con estos casos, asciende a 48 el número de mujeres víctimas de homicidio en lo corrido del año en el departamento, una cifra, que encuentre las alarmas de acuerdo con lo manifestado por Ruth Pareja, defensora de derechos humanos.



“Ya estamos alcanzando la cifra del 2025. Hoy estamos exigiendo que los niños no pueden estar en medio de un conflicto territorial que se viene agudizando durante los últimos años”, expresó Pareja.

La defensora de derechos humanos hizo un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella, a quién le han pedido un espacio en su agenda para exponer el tema de seguridad territorial.

“Pedimos que responda las solicitudes que le hemos hecho desde las comunidades que están padeciendo la violencia territorial”, expresó.

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Otro de los casos ocurrió en el barrio Nueva Colombia, suroccidente de Barranquilla, donde una pareja de adultos mayores fue baleada.

En los hechos murió una mujer de 61 años identificada como Ingrid Margareth Ramos, mientras que su esposo, Fernelis Elias Córdoba Moreno, de 66 años, resultó gravemente herido. La primera hipótesis de la Policía apunta a una posible retaliación contra familiares de presuntos miembros de la banda ‘La nueva generación los del Freseo’.