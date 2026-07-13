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Segovía decreta toque de queda tras disturbios: Noticias de la Mañana, 13 de julio de 2026 

En Noticias de la Mañana del lunes, 13 de julio de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Noticias de la Mañana Blu Radio
Noticias de la Mañana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jul, 2026

Este lunes, 13 de julio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • El presidente Gustavo Petro prohibió el uso de instalaciones militares o policiales para la ceremonia de posesión del mandatario electo Abelardo de la Espriella el próximo siete de agosto.
  • En el municipio de Segovia se decretó un toque de queda tras los graves disturbios y enfrentamientos ocurridos durante operativos de las autoridades contra la minería ilegal.
  • La fuerte ola invernal ha dejado más de tres mil familias damnificadas y cincuenta y un vías bloqueadas en el departamento de Casanare según los últimos reportes.
  • El ministro de defensa Pedro Sánchez anunció que se apartará temporalmente de su cargo por veinte días para someterse a un procedimiento médico programado.
  • El presidente de la FIFA Gianni Infantino planteó la posibilidad de ampliar el número de selecciones participantes a sesenta y cuatro para el mundial del año dos mil treinta.

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