Segovía decreta toque de queda tras disturbios: Noticias de la Mañana, 13 de julio de 2026 

Actualizado: 13 de jul, 2026
Este lunes, 13 de julio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- El presidente Gustavo Petro prohibió el uso de instalaciones militares o policiales para la ceremonia de posesión del mandatario electo Abelardo de la Espriella el próximo siete de agosto.
- En el municipio de Segovia se decretó un toque de queda tras los graves disturbios y enfrentamientos ocurridos durante operativos de las autoridades contra la minería ilegal.
- La fuerte ola invernal ha dejado más de tres mil familias damnificadas y cincuenta y un vías bloqueadas en el departamento de Casanare según los últimos reportes.
- El ministro de defensa Pedro Sánchez anunció que se apartará temporalmente de su cargo por veinte días para someterse a un procedimiento médico programado.
- El presidente de la FIFA Gianni Infantino planteó la posibilidad de ampliar el número de selecciones participantes a sesenta y cuatro para el mundial del año dos mil treinta.