Segovía decreta toque de queda tras disturbios: Noticias de la Mañana, 13 de julio de 2026 

Este lunes, 13 de julio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El presidente Gustavo Petro prohibió el uso de instalaciones militares o policiales para la ceremonia de posesión del mandatario electo Abelardo de la Espriella el próximo siete de agosto.

o policiales para la ceremonia de posesión del mandatario electo Abelardo de la Espriella el próximo siete de agosto. En el municipio de Segovia se decretó un toque de queda tras los graves disturbios y enfrentamientos ocurridos durante operativos de las autoridades contra la minería ilegal.

y enfrentamientos ocurridos durante operativos de las autoridades contra la minería ilegal. La fuerte ola invernal ha dejado más de tres mil familias damnificadas y cincuenta y un vías bloqueadas en el departamento de Casanare según los últimos reportes.

y cincuenta y un vías bloqueadas en el departamento de Casanare según los últimos reportes. El ministro de defensa Pedro Sánchez anunció que se apartará temporalmente de su cargo por veinte días para someterse a un procedimiento médico programado.

por veinte días para someterse a un procedimiento médico programado. El presidente de la FIFA Gianni Infantino planteó la posibilidad de ampliar el número de selecciones participantes a sesenta y cuatro para el mundial del año dos mil treinta.