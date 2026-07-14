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Incendio forestal en Piedecuesta enciende las alarmas en Santander pese al invierno

La emergencia se presentó en la vereda Los Cacaos y obligó a la intervención de los organismos de socorro durante varias horas. Las autoridades reiteraron el llamado a prevenir las quemas en zonas rurales.

Incendio forestal en Piedecuesta
Incendio forestal en Piedecuesta
Imagen de Ponalsar. Incendio forestal en Piedecuesta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jul, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Aunque las lluvias han sido constantes durante la última semana en varios municipios de Santander, un incendio forestal encendió las alarmas en Piedecuesta.

Las llamas consumieron cerca de cinco hectáreas de cobertura vegetal en la vereda Los Cacaos, donde fue necesaria la intervención de bomberos, la Defensa Civil y organismos especializados en búsqueda y rescate.

La emergencia se registró en un terreno agreste y de difícil acceso, situación que obligó a los organismos de socorro a adelantar intensas labores de control y liquidación del fuego desde el día anterior, debido a que amenazaba con propagarse, en la zona incluso persisten fuertes vientos.

En la atención de la emergencia participaron integrantes de la Defensa Civil Colombiana Junta Piedecuesta, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta y el Grupo de Búsqueda y Rescate de la Policía Nacional, quienes evitaron que las llamas continuaran propagándose hacia otros sectores.

Las autoridades indicaron que el incendio ya fue controlado en su totalidad y que, de manera preliminar, se estima una afectación cercana a las cinco hectáreas de cobertura vegetal, aunque continúa la verificación técnica de las zonas impactadas.

El hecho ha generado preocupación, teniendo en cuenta que durante los últimos días Santander ha registrado fuertes lluvias e, incluso, emergencias asociadas a crecientes súbitas y deslizamientos en varios municipios del departamento.

Los organismos de socorro hicieron un llamado a la comunidad para evitar las quemas no controladas y reportar oportunamente cualquier conato de incendio forestal, especialmente en sectores rurales donde las condiciones del terreno dificultan las labores de atención.

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Finalmente, destacaron que el trabajo articulado entre las diferentes entidades permitió controlar la emergencia sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a viviendas cercanas.

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