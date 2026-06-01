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Capturan en Piedecuesta a cinco presuntos integrantes del Tren de Aragua

La Policía interceptó a los sospechosos tras una persecución reportada por ciudadanos. En el operativo fueron incautadas armas, drogas y celulares que serán analizados por los investigadores.

Capturados Tren de Aragua en Piedecuesta
Capturados Tren de Aragua en Piedecuesta
Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga fueron capturados cinco hombres que, según las autoridades, harían parte de la estructura criminal del Tren de Aragua con presencia en el área metropolitana.

El procedimiento se desarrolló en distintos sectores de Piedecuesta, luego de que uniformados que realizaban labores de patrullaje atendieran una riña en el barrio Paseo del Puente. En medio de la intervención, dos ciudadanos informaron a los policías que estaban siendo perseguidos por varios hombres armados que se movilizaban en motocicletas.

Tras recibir la alerta, los uniformados activaron un plan de cierre y búsqueda para ubicar a varios de los sospechosos. Cuatro de ellos fueron interceptados cuando se desplazaban en motocicletas por el barrio Nuevo Día.

De manera paralela, a través del sistema de cámaras de seguridad y el apoyo de la comunidad, fue localizado una quinta persona en la vereda Llanitos, zona rural del municipio, donde fue capturado portando un arma de fabricación artesanal.

“De acuerdo con las verificaciones realizadas por los investigadores, los capturados estarían vinculados al Tren de Aragua y tendrían injerencia en sectores de los barrios Dangond y Luz de Salvación, en Bucaramanga. Además, las autoridades investigan su presunta relación con actividades criminales que habrían sido coordinadas por alias 'Brayan'. quien actualmente permanece privado de la libertad”, señaló el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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Durante los procedimientos, las autoridades incautaron una pistola traumática calibre 9 milímetros con cartuchos modificados, una escopeta artesanal, un machete, más de un centenar de cigarrillos artesanales de marihuana, dosis de bazuco, aproximadamente 150 gramos de marihuana y varios teléfonos celulares que serán analizados dentro de la investigación.

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Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Será un juez quien defina su situación judicial.

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