En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones presidenciales
Operativo contra Santigo Botero
Champions League
Ley seca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos policías estuvieron desaparecidos por más de 15 horas en Caucasia: los habrían secuestrado

Dos policías estuvieron desaparecidos por más de 15 horas en Caucasia: los habrían secuestrado

En la madrugada de este domingo llegaron al hospital local con heridas, tras aparentemente ser retenidos por hombres armados en el vecino municipio de La Apartada, Córdoba.

Policías desaparecidos en Caucasia, Antioquia.jpg
Policías desaparecidos en Caucasia, Antioquia.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de may, 2026

Por varias horas, autoridades en el Bajo Cauca antioqueño desplegaron acciones para dar cuanto antes con el paradero de dos patrulleros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, que desaparecieron en las últimas horas tras salir de una de las instalaciones de la institución en el municipio de Caucasia.

Los uniformados fueron identificados como Jeiner Gutiérrez Cepeda y Sebastián Canole Beltrán, quienes salieron junto a otros 13 compañeros desde la Base Antinarcóticos que se encuentra ubicada la finca La Paraguay de la vereda Las Malvinas, para abastecerse de víveres y alimentos en la plaza de mercado de la localidad.

Fue al momento de verificar la novedades de retorno cuando se evidenció la ausencia de los policías que estaban sin uniforme, pero portando sus pistolas de dotación. Según el reporte oficial, el último contacto con Gutiérrez y Canoles se produjo pasado el mediodía de este sábado y posteriormente se pudo determinar que los celulares fueron apagados.

En la madrugada de este domingo 31 de mayo los uniformados aparecieron con vida y llegaron hasta el hospital del municipio de Caucasia con varias heridas. Según información extraoficial, relataron que fueron abordados por hombres armados y conducidos en un mototaxi hasta el vecino municipio de La Apartada en Córdoba.

Allí los mantuvieron amordazados, secuestrados por varias horas, a ambos los quitaron sus celulares y a uno de ellos su arma de dotación.

En el centro asistencial avanza la valoración médica de los afectados, mientras que organismos judiciales investigan lo ocurrido.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Bajo Cauca

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad