Solicitan aumentar esquema de seguridad de lideresa baleada en el sur de Córdoba

Bajo una condición médica estable y en recuperación permanece en un centro asistencial la lideresa social Adriana Gandía Vásquez, quien sufrió un atentado en zona rural del municipio de Puerto Libertador, Córdoba, cuando se movilizaba con la gobernadora indígena Arnulfa Pérez, luego de asistir precisamente al sepelio del hijo asesinado de otra defensora de derechos humanos.

Por los hechos fue convocado un consejo de seguridad extraordinario departamental con presencia de las autoridades —con la excepción de la Fiscalía General de la Nación— en el que se tramitó una solicitud urgente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el reforzamiento inmediato de su esquema de seguridad. Además, se pide la asignación inmediata de un escolta para llenar una vacante abierta desde hace un par de semanas.

Mientras se obtiene respuesta, se acordó con la Policía mantener hasta las elecciones del próximo domingo el acompañamiento de dos unidades para la excandidata a las curules de paz.

La Gobernación de Córdoba gestionará de manera prioritaria una valoración y consulta especializada para la lideresa Adriana Gandía, al tiempo que el municipio de Montelíbano asumirá el compromiso de brindar atención psicosocial a la gobernadora indígena Arnulfa Pérez.



“También, se solicitó a la Sijín de la Policía Nacional avanzar con celeridad en la realización del examen médico-legal correspondiente, instando tanto a la Policía como a la Fiscalía a asumir con rigurosidad las investigaciones penales para esclarecer los móviles del ataque y prevenir futuras situaciones de riesgo en la subregión”, escribió la administración departamental en un comunicado.

Atentados en Atlántico

La violencia también se extiende hacia el Atlántico donde en el barrio Primero de Mayo, en el municipio de Soledad, se registró el más reciente homicidio de un adolescente de 16 años que fue abordado por un sicario justo cuando caminaba por la zona.

Lo que se conoce hasta el momento, de la mano de las autoridades, es que la víctima fue sorprendida por la espalda mientras que la principal hipótesis conduce a una presunta retaliación entre la banda ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

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A su vez, en el barrio La Milagrosa del municipio de Malambo, fue baleado un hombre llamado Isaías David Almanza Arrieta, justo cuando trabajaba en un conocido taller de motos del sector. La persona fue llevada con urgencia hacia un centro asistencial, donde aún lucha por mantenerse con vida.

Ambos casos están en poder de las autoridades competentes y se avanza en las investigaciones para esclarecerlos.