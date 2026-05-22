Paloma Valencia cerró campaña en Barranquilla y prometió capturar al “cartel de la Paz Total”

La candidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, realizó este viernes en la plaza de la paz de Barranquilla, el cierre de su campaña política.

El acto fue convocado a partir de las 4 de la tarde, por lo que la icónica Plaza de la Paz se llenó con unos 15 mil simpatizantes.

Entre cientos de personas, Valencia habló al público sobre seguridad y prometió reactivar las órdenes de captura de lo que llamó "el cartel de la paz total”.

“Estos grupos no han hecho más que desangrar el país, con mano de hierro vamos a ponerle fin a esta política de muerte y a sacar los criminales de sus escondites”, declaró”, señaló.



Así mismo indicó que de llegar a la casa de Nariño tendrá mano dura contra las bandas criminales que están azotando el departamento del Atlántico.

“Los Pepes’ y ‘Los costeños’ vayan buscando escondederos porque voy detrás de ustedes”, dijo la aspirante presidencial del Centro Democrático.

De otra parte reiteró dentro de su plan de gobierno tiene un plan de choque para enfrentar la crisis de la salud. Frente a esto aseguró que en los primeros 100 días va a dar soluciones y nombrará a su su vicepresidente Juan Daniel Oviedo como gerente de la crisis

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Mensaje a la casa char.

Previo a subir a la tarima, Paloma Valencia le mandó un mensaje a la casa Char que entregó su respaldo político a Abelardo de Espriella. La candidata del Centro Democrático manifestó que en su campaña todo es cariño, mientras por otro lado los maltratan.

El cierre de la campaña presidencial en Barranquilla estuvo acompañado de un espectáculo músical amenizado por dos cantantes vallenatos.