Abelardo cerró campaña en Barranquilla con asistencia aproximada de 60.000 personas, según Policía

Ante la mirada de 60.000 personas que abarrotaron el gran Malecón del Río, Abelardo De La Espriella cerró su campaña presidencial en Barranquilla, en medio de un discurso de casi dos horas lleno de promesas para combatir la criminalidad y la corrupción.

Su público madrugó a la cita con banderas, camisas de Colombia y globos; no obstante, fue pasadas las 6:00 de la tarde cuando se dio inicio al evento con las palabras de José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial.

El economista señaló que Colombia “necesita un Gobierno que no se robe la plata y la ponga al servicio del pueblo”. A su vez, insistió en que junto con Abelardo son los aspirantes “con mayor experiencia empresarial y que trabajarán en pro de los jóvenes y niños”.

“Queremos hacer historia por los más vulnerables de Colombia, luchar por los que sufren por el sistema de salud, con los subsidios de vivienda que ya no me llegan, por las mujeres de la clase trabajadora”, expresó a su turno.



Luego fue el turno para Abelardo, que fue recibido entre aplausos y gritos, enfocando además sus primeras palabras en que no se doblegará ante los clanes tradicionales del Atlántico.

El candidato nombró a cada uno de los departamentos del país como símbolo de que no serán olvidados si llega a ser escogido como presidente. De igual manera, criticó al presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda, uno de sus contrincantes, diciendo que “no tendrán perdón por lo que le hicieron al pueblo”.

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Además, sentenció que su eventual gabinete no estará compuesto por “periodicazos ni salchipapas”; allí solo habrá gente capacitada, mencionó.

En la cita hubo invitados especiales como Ana Del Castillo, cantante vallenata encargada de entonar el himno nacional, así como un show de drones con figuras de tigre y la palabra Barranquilla. Abelardo De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, cerraron su campaña y solo les restó conocer los resultados del próximo domingo.