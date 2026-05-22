Análisis encuesta Invamer, ¿por qué crece Abelardo de la Espriella?

La más reciente encuesta Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol volvió a mover el tablero político de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026. Aunque el senador Iván Cepeda continúa liderando ampliamente la intención de voto con 44,6 %, el dato que más llamó la atención entre analistas y periodistas fue el crecimiento acelerado de Abelardo De La Espriella, quien alcanzó 31,6 %, consolidándose como el principal candidato de oposición y acercándose al escenario de una eventual segunda vuelta.

El análisis en vivo estuvo encabezado por Néstor Morales, director de Mañanas Blu; Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol; Martín Orozco, gerente de Invamer; y Ricardo Ospina, junto a un panel de periodistas y analistas políticos.

Abelardo De La Espriella, el candidato que más crece

Los números reflejan un crecimiento contundente del abogado y candidato presidencial. Según Invamer, De La Espriella pasó de 21,5 % en abril a 31,6 % en mayo, un aumento de 10 puntos porcentuales en menos de un mes. En febrero había registrado apenas 18,9 %.

Durante el análisis, Néstor Morales destacó la magnitud del fenómeno electoral. “Pasar de 21 a 31 es aumentar 50 % su intención de voto, que no es poco, es muchísimo”, señaló Morales durante la transmisión. Para los analistas, el crecimiento de De La Espriella tiene varias explicaciones: la consolidación del voto de derecha, la caída de Paloma Valencia y el impacto de una campaña basada en confrontación, discurso duro y fuerte presencia digital.



El panelista Héctor Riveros aseguró que parte del ascenso se explica porque muchos votantes indecisos comenzaron a identificarse con una opción más radical frente al Gobierno.

Pareciera empezar a decidirse mayoritariamente por la opción de Abelardo de la Espriella afirmó.

El voto de derecha se concentra

Uno de los puntos clave del análisis lo entregó Martín Orozco, gerente de Invamer, quien explicó que De La Espriella logró apropiarse del electorado de derecha, debilitando significativamente a Paloma Valencia.

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“Casi 6 de cada 10 personas que se consideran de derecha están hoy con Abelardo”, explicó Orozco. La encuesta muestra precisamente que Paloma Valencia cayó de 19,8 % en abril a 14 % en mayo, perdiendo cerca de seis puntos en intención de voto. Para los analistas, esto evidencia una migración clara del voto uribista y conservador hacia la candidatura de De La Espriella.

Ricardo Ospina resumió el fenómeno así: “Acercándose al centro pudo haber perdido el caudal de votos de la derecha”. La estrategia moderada de Valencia habría terminado afectando su conexión con los sectores más radicales de oposición, que ahora encuentran en De La Espriella un discurso más confrontacional frente al petrismo.

La polarización impulsa la campaña

Otro de los factores identificados en el análisis es la creciente polarización política en Colombia. Según la encuesta, el país parece estar votando cada vez más desde posiciones ideológicas extremas.

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Néstor Morales lo resumió de manera contundente: “Estamos aproximándonos, con lo bueno y lo malo, a una campaña de opciones muy diferentes (...) Iván Cepeda básicamente la izquierda, Abelardo de la Espriella la derecha dura”. El fenómeno recuerda procesos políticos recientes en otros países, como el ascenso de Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos.

Así lo explicó el panelista Luis Ernesto Gómez: “Comienza como un fenómeno digital de redes y se empieza a consolidar como un fenómeno político de la incorrección política”. Las redes sociales, los mensajes disruptivos y el lenguaje confrontacional han sido herramientas fundamentales para posicionar la candidatura de De La Espriella entre sectores inconformes con el Gobierno y desencantados con la política tradicional.

La encuesta también deja un mensaje preocupante para las candidaturas de centro. Mientras Cepeda y De La Espriella concentran la atención y fortalecen sus bases, otros aspirantes pierden terreno.

Juan Roberto Vargas explicó que las principales preocupaciones de los ciudadanos hoy son la honestidad, el bienestar económico y la seguridad: “El país está cansado de la polarización, pero está votando polarizado”, afirmó Vargas.

Un escenario abierto rumbo a la primera vuelta

Aunque Iván Cepeda mantiene el liderazgo y prácticamente se estabiliza en 44,6 %, el crecimiento de Abelardo De La Espriella cambia el panorama electoral y fortalece la posibilidad de una segunda vuelta altamente polarizada.

La encuesta fue realizada entre el 13 y el 20 de mayo con 3.800 entrevistas presenciales en zonas urbanas y rurales de 152 municipios del país. Según Invamer, el margen de error máximo es de 3 %.

Además, el estudio proyecta una participación electoral alta: 61,4 % de los colombianos aseguró que definitivamente saldrá a votar, una cifra superior a la registrada hace cuatro años.

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Con nueve días aún por delante antes de la primera vuelta presidencial, los analistas coinciden en que el escenario sigue abierto. Sin embargo, la tendencia actual deja claro que Abelardo De La Espriella logró capitalizar el voto de oposición y convertirse en el fenómeno político de la recta final de la campaña presidencial de 2026.