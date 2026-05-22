Análisis encuesta Invamer: Cepeda lidera, De La Espriella le sigue; todos los detalles aquí

La más reciente encuesta Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol reconfiguró el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. Los resultados muestran que el senador Iván Cepeda se mantiene en el primer lugar de intención de voto, mientras que el abogado y candidato Abelardo De La Espriella registra el crecimiento más fuerte de la medición y reduce la distancia frente al líder de la contienda.

El análisis de la encuesta Invamer en vivo estuvo encabezado por Néstor Morales, director de Mañanas Blu; Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol; Martín Orozco, gerente de Invamer; y Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, junto a un panel de periodistas y analistas que revisan las tendencias de primera y segunda vuelta.

Iván Cepeda conserva el liderato, pero De La Espriella acorta distancia

Según la medición de mayo de 2026, Iván Cepeda alcanza el 44,6 % de intención de voto en escenario de primera vuelta. El senador venía de marcar 37,1 % en febrero y 44,3 % en abril. Sin embargo, el dato que más llamó la atención en el análisis fue el crecimiento de Abelardo De La Espriella, quien llegó al 31,6 %. El candidato había obtenido 18,9 % en febrero y 21,5 % en abril.



En tercer lugar aparece la senadora Paloma Valencia con 14 % de intención de voto. Aunque sigue siendo una de las figuras más fuertes del bloque de derecha, la medición refleja una caída frente al 19,8 % que había registrado en abril.

Fajardo y Claudia López pierden terreno

La encuesta también confirma las dificultades de otros aspirantes. Sergio Fajardo obtuvo 2,4 % en mayo, una cifra inferior al 6,6 % registrado en febrero. Por su parte, Claudia López marcó 2,2 %, lejos del 11,7 % que había alcanzado a comienzos de año.

Otros candidatos aparecen con porcentajes marginales:

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Santiago Botero: 1,4 %

Mauricio Lizcano: 0,5 %

Miguel Uribe Londoño: 0,4 %

Carlos Caicedo: 0,4 %

Roy Barreras: 0,3 %

Sondra Macollins: 0,2 %

El voto en blanco se ubicó en 2 %.

Así están los escenarios de segunda vuelta

La encuesta Invamer también midió distintos escenarios de segunda vuelta presidencial, donde Iván Cepeda continúa mostrando ventaja sobre sus posibles contendores.

Cepeda vs. De La Espriella

En un eventual balotaje entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, el senador obtendría 54,6 %, mientras que De La Espriella alcanzaría 45,3 %. El análisis destacó que, aunque Cepeda sigue arriba, la diferencia se ha reducido frente a mediciones anteriores. En febrero, Cepeda tenía 59,4 % frente a 37,4 % de De La Espriella. En abril, el resultado fue 54,6 % contra 42,6 %.

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Cepeda vs. Paloma Valencia

Otro de los escenarios evaluados enfrentó a Iván Cepeda con Paloma Valencia. Allí, Cepeda alcanzó 52,8 % frente al 44,3 % de la senadora del Centro Democrático. El voto en blanco llegó a 2,9 %.

Cepeda vs. Sergio Fajardo

En un eventual escenario entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el senador obtendría 62,1 %, mientras que Fajardo alcanzaría 33,7 %. El voto en blanco fue de 4,2 %.

Resultados de intención de voto en mayo de 2026

Iván Cepeda: 44,6 %

Abelardo De La Espriella: 31,6 %

Paloma Valencia: 14 %

Sergio Fajardo: 2,4 %

Claudia López: 2,2 %

Santiago Botero: 1,4 %

Mauricio Lizcano: 0,5 %

Miguel Uribe Londoño: 0,4 %

Carlos Caicedo: 0,4 %

Roy Barreras: 0,3 %

Sondra Macollins: 0,2 %

Voto en blanco: 2 %

Encuesta Invamer