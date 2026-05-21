Encuesta Invamer: Cepeda obtiene 44,6 %; De La Espriella, 31,6 % y Paloma Valencia, 14 %

La más reciente encuesta de Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol presentó los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 en escenario de primera vuelta. Según la medición, el senador Iván Cepeda obtiene 44,6 % de intención de voto. En comparación con las mediciones anteriores, había registrado 37,1 % en febrero y 44,3 % en abril.

En segundo lugar, aparece Abelardo De La Espriella con 31,6 %. El aspirante había marcado 18,9 % en febrero y 21,5 % en abril. Por su parte, Paloma Valencia alcanzó 14 % en mayo, luego de registrar 10,0 % en febrero y 19,8 % en abril.

La encuesta también ubicó a Sergio Fajardo con 2,4 % en mayo. En las mediciones previas obtuvo 6,6 % en febrero y 2,5 % en abril. En el caso de Claudia López, la intención de voto fue de 2,2 % en mayo, tras registrar 11,7 % en febrero y 3,6 % en abril.

Santiago Botero obtuvo 1,4 % tanto en abril como en mayo, mientras que en febrero había registrado 2,2 %. La medición de mayo también incluyó a Mauricio Lizcano con 0,5 %. En febrero y abril había registrado 0,4 %. Miguel Uribe Londoño obtuvo 0,4 % en mayo, luego de registrar 1,8 % en febrero y 0,4 % en abril. Por su parte, Carlos Caicedo alcanzó 0,4 % en mayo, el mismo porcentaje de abril, tras registrar 0,7 % en febrero.



La encuesta también reportó a Sondra Macollins con 0,2 % en abril y mayo, luego de registrar 0,3 % en febrero. En el caso de Roy Barreras, la intención de voto fue de 0,1 % en abril y 0,3 % en mayo, mientras que en febrero registró 1,8 %.

Resultados de intención de voto en mayo de 2026

Iván Cepeda: 44,6 %

Abelardo De La Espriella: 31,6 %

Paloma Valencia: 14 %

Sergio Fajardo: 2,4 %

Claudia López: 2,2 %

Santiago Botero: 1,4 %

Mauricio Lizcano: 0,5 %

Miguel Uribe Londoño: 0,4 %

Carlos Caicedo: 0,4 %L

Roy Barreras: 0,3 %

Sondra Macollins: 0,2 %

Voto en blanco: 2,0 %

Escenarios de segunda vuelta

La encuesta de Invamer también evaluó distintos escenarios de segunda vuelta entre los principales aspirantes presidenciales.

En el escenario entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, Cepeda obtuvo 52,4 % en la medición de mayo de 2026, mientras que De La Espriella alcanzó 45,3 %. El voto en blanco se ubicó en 2,3 %.

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La comparación con las mediciones anteriores muestra que Cepeda había registrado 59,4 % en febrero y 54,6 % en abril, mientras que De La Espriella pasó de 37,4 % en febrero a 42,6 % en abril y 45,3 % en mayo.

Otro de los escenarios medidos enfrentó a Iván Cepeda con Paloma Valencia. Según la encuesta, Cepeda obtuvo 52,8 % en mayo, frente a 44,3 % de Valencia. El voto en blanco alcanzó 2,9 %. En este caso, Cepeda había registrado 65,2 % en febrero y 51,2 % en abril, mientras que Paloma Valencia pasó de 30,7 % en febrero a 46,6 % en abril y 44,3 % en mayo.

La encuesta también midió un escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo. En la medición de mayo, Cepeda obtuvo 62,1 % y Fajardo 33,7 %. El voto en blanco se ubicó en 4,2 %. En las mediciones anteriores, Cepeda registró 53,9 % en febrero y 59,8 % en abril frente a Fajardo, quien obtuvo 42,8 % en febrero y 36,4 % en abril.

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Encuesta Invamer: ficha técnica