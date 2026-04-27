Análisis encuesta Invamer en VIVO: así están Iván Cepeda, De La Espriella y Paloma Valencia

Espere este lunes, el análisis detallado de la encuesta será presentado en vivo a las 7:00 a. m. en Mañanas Blu, donde se desglosarán las tendencias, el crecimiento de los candidatos y los posibles escenarios de cara a la recta final de la campaña presidencial en Colombia. Con estos resultados, la contienda entra en una fase decisiva, marcada por el ascenso de nuevas fuerzas, la consolidación de liderazgos y la expectativa de una segunda vuelta que, según las cifras actuales, tendría como protagonista principal a Iván Cepeda.

Resultados de la encuesta Invamer hoy

El candidato de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se consolida en el primer lugar de la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, según la más reciente encuesta de Invamer, divulgada por Noticias Caracol y Blu Radio.

De acuerdo con el sondeo, Cepeda alcanza un 44,3 % de intención de voto, su mejor resultado en lo corrido de la campaña. Esto representa un crecimiento de 7,2 puntos porcentuales frente al 37,1 % registrado en febrero, lo que evidencia un fortalecimiento sostenido de su candidatura en el electorado.

En el segundo lugar se mantiene Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien también muestra un repunte al pasar de 18,9 % a 21,5 % en intención de voto.



Por su parte, Paloma Valencia, del Centro Democrático, protagoniza uno de los mayores crecimientos del estudio. La candidata duplicó su apoyo electoral al subir del 10 % en febrero al 19,8 % en abril, consolidándose en el tercer lugar.

Escenario con todos los candidatos en primera vuelta Foto: Invamer

Candidatos de centro y voto en blanco

El panorama lo completan dos aspirantes de centro: Claudia López, con 3,6 %, y Sergio Fajardo, con 2,5 %. Ambos se ubican por debajo del voto en blanco, que alcanza un 4,8 %, reflejando un segmento del electorado aún indeciso o inconforme con las opciones actuales.



Escenario de segunda vuelta

Dado que ningún candidato supera el umbral de la mitad más uno de los votos, el estudio proyecta una segunda vuelta el 21 de junio. En ese escenario, Cepeda mantiene su ventaja frente a sus principales contendores. Si se enfrentara a De la Espriella, el candidato del Pacto Histórico obtendría un 54,6 %, frente al 42,6 % de su rival. En un eventual duelo contra Valencia, la contienda sería más cerrada, pero aún favorable para Cepeda, con 51,2 % frente a 46,6 %.