Propuestas de Iván Cepeda a la Presidencia de la República

El senador Iván Cepeda Castro presentó los lineamientos centrales de su programa de gobierno y aseguró que el eje principal de un eventual “segundo gobierno progresista” será la reducción de la pobreza y la desigualdad social mediante siete programas enfocados en bienestar social, empleo, economía campesina y protección de poblaciones vulnerables.

Durante una rueda de prensa, Cepeda explicó que su propuesta económica busca fortalecer una “economía productiva, diversificada y socialmente incluyente”, descartando que su programa tenga un enfoque estatista. Según dijo, el Estado debe actuar como “emprendedor e innovador” para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social.

El senador insistió en que sus iniciativas no están basadas en subsidios asistencialistas, sino en programas orientados a fortalecer el tejido social, la productividad y las microempresas familiares. Además, afirmó que las propuestas tendrían un costo adicional cercano a los tres billones de pesos, financiados mediante mayores ingresos de Ecopetrol, eliminación de intermediarios y redireccionamiento del gasto público.

Los siete programas sociales de Iván Cepeda

1. Ampliación de Colombia Mayor

Cepeda anunció que buscará ampliar el programa Colombia Mayor, que actualmente beneficia a 3,2 millones de adultos mayores con un bono pensional de 230.000 pesos mensuales. Su propuesta es incorporar un millón de beneficiarios adicionales en situación de pobreza y pobreza extrema.



El programa tendría un costo estimado de dos billones de pesos y sería financiado, entre otras fuentes, con mayores ingresos provenientes de Ecopetrol.

2. Renta Joven y servicio social para la paz

El segundo programa es Renta Joven, dirigido a estudiantes de universidades públicas y jóvenes de zonas rurales o periferias urbanas. Cepeda explicó que la iniciativa contempla transferencias mensuales de entre 800.000 y un millón de pesos.

La propuesta se financiaría fortaleciendo programas de bienestar universitario y ampliando el Servicio Social para la Paz, mecanismo creado por ley y promovido por el propio senador.

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Según Cepeda, los jóvenes podrían participar en actividades relacionadas con convivencia, protección ambiental, alfabetización digital y apoyo a adultos mayores en regiones apartadas del país.

3. Renta ciudadana con enfoque productivo

Cepeda planteó duplicar la cobertura de la renta ciudadana, pasando de 800.000 a 1,6 millones de familias beneficiarias. El programa contempla transferencias de 500.000 pesos bimestrales.

Sin embargo, el senador explicó que el objetivo es que las familias beneficiadas transiten posteriormente hacia programas productivos mediante créditos flexibles para microempresas familiares.

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La meta sería financiar 200.000 microempresas familiares en cuatro años, con préstamos blandos dirigidos a personas que actualmente no tienen acceso al sistema financiero tradicional.

4. Renta para personas con discapacidad

El cuarto programa contempla la implementación de la renta básica para personas con discapacidad, creada por la Ley 2426 de 2025. Cepeda indicó que la iniciativa beneficiaría a unas 400.000 personas, especialmente niños, niñas y jóvenes hasta los 29 años que viven en condición de discapacidad.

El costo anual del programa sería de 400.000 millones de pesos.

5. Protección económica para líderes sociales

Otra de las propuestas es crear un programa especial para proteger a líderes y lideresas sociales en territorios de alto riesgo. Cepeda aseguró que el programa entregaría un “salario vital” a unas 5.000 personas que ejerzan liderazgo social comprobado y enfrenten amenazas o riesgos por su actividad comunitaria.

El senador argumentó que muchas víctimas de amenazas no cuentan siquiera con recursos para desplazarse y proteger su vida, por lo que el apoyo económico funcionaría también como mecanismo de protección.

6. Compra directa de alimentos al campesinado

Cepeda propuso redireccionar la compra pública de alimentos hacia asociaciones campesinas y productores rurales.

Según explicó, programas como el PAE, el ICBF y las Fuerzas Militares dejarían de comprar a grandes intermediarios y adquirirían directamente alimentos producidos por campesinos. El objetivo sería fortalecer la economía rural, garantizar mercados para los productores y reducir la corrupción asociada a la intermediación en contratos de alimentación escolar y estatal.

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7. Kits escolares para estudiantes vulnerables

El último programa contempla la entrega de kits escolares a dos millones de estudiantes de zonas rurales y periferias urbanas. La iniciativa estaría dirigida a estudiantes de educación básica y tendría un costo estimado de 580.000 millones de pesos. Parte de esos recursos, dijo Cepeda, ya existirían dentro de programas del Ministerio de Educación.

Cepeda propone alianzas con empresarios

El senador también anunció que buscará acuerdos con el sector privado mediante un esquema denominado “programas sociales por impuestos”. La propuesta consiste en permitir que empresas que contribuyan económicamente a programas sociales puedan recibir beneficios tributarios. Cepeda confirmó además que planea reunirse con el Consejo Nacional Gremial para discutir estas iniciativas y otros temas económicos.