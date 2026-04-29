Sergio Fajardo se mantiene firme pese a encuestas: “No voy a venderle el alma al diablo en campaña”

A solo 31 días de las elecciones presidenciales, el candidato Sergio Fajardo pasó por los micrófonos de Mañanas Blu para analizar el estado actual de su campaña, marcada por una fuerte polarización y resultados adversos en las recientes encuestas.

Fajardo destacó su compromiso con la transparencia, aunque subrayó la enorme brecha de recursos frente a sus competidores. La batalla de las "cuentas claras" y la financiación Uno de los puntos más álgidos de la conversación fue la diferencia en el músculo financiero de las candidaturas. Mientras Fajardo ha reportado ingresos por cerca de 1.000 millones de pesos, otros candidatos como Abelardo De La Espriella superan los 15.000 millones.

Ante esto, Fajardo fue enfático: “Esa es la plata que nosotros tenemos y estamos trabajando con la plata que tenemos. Nosotros no recibimos plata a oscuras”.

El candidato sugirió que la falta de financiación en su campaña podría interpretarse por algunos como una falta de posibilidades según las encuestas, pero advirtió que quienes invierten en otras opciones podrían perder su capital: “La gente que ha invertido en Abelardo De La Espriella tiene una posibilidad muy alta de perder la inversión y con nosotros tiene una probabilidad buena”.



Foto: Blu Radio

El centro frente a los extremos y las encuestas Fajardo enfrenta un panorama complejo tras la caída en la intención de voto, que según la encuesta Invamer pasó del 6.6% al 2.5%.

A pesar de que sectores políticos sugieren que el centro se está diluyendo o ha sido cooptado por figuras como Juan Daniel Oviedo o Paloma Valencia, el candidato insistió en que su propuesta es la única que rompe con la confrontación dañina entre el "uribismo" y el "petrismo".

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“Yo no quiero que gane Cepeda, pero yo no quiero que gane Paloma y yo no quiero que gane Abelardo (...) El reto político que nosotros tenemos es en estos 30 días que nos quedan llegarle a muchas personas y mostrar que esa idea de que esto ya se definió en unas encuestas es bastante discutible”, afirmó el exgobernador.

Además, rechazó tajantemente que se le atribuya responsabilidad por un posible triunfo de la izquierda si no se retira para apoyar a la derecha: “Yo nunca le he robado nada a nadie y menos votos. (...) ¿Soy responsable yo? Nunca. Los responsables son ellos, quienes han manejado el país”.

Propuestas contra la corrupción y la inseguridad Fajardo aprovechó el espacio para detallar su estrategia de gobierno, centrada en la "voluntad política" y la transparencia. Criticó duramente la gestión actual en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y prometió un modelo basado en la rendición de cuentas similar al de su época como gobernador de Antioquia

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“El que roba, si quiere tener beneficios, tiene que devolver todo. Y el que roba una vez nunca jamás va a pasar”, sentenció respecto a casos como el de Emilio Tapia. Además, el exgobernador utilizó términos fuertes para distanciarse de las prácticas tradicionales de alianzas políticas: “No voy a venderle el alma al diablo en campaña”.

Finalmente, el candidato reiteró su mensaje de optimismo hacia la primera vuelta, pidiendo a los ciudadanos votar a conciencia y no guiarse únicamente por el "voto útil" o las encuestas: “Voten libre".

Escuche aquí la entrevista: