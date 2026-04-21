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Invito a Fajardo, Claudia y Abelardo a venir al Congreso a debatir: Paloma Valencia

La senadora y candidata del Centro Democrático le respondió a Iván Cepeda, quien dijo que el debate debía ser solo con Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella.

Paloma Valencia
Paloma Valencia
Foto: Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió al debate que se está planteando con el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo De La Espriella.

Valencia le respondió a Iván Cepeda, quien descartó la posibilidad de que el centro participe en este debate.

“Está muy claramente establecido con quien es el debate en este caso. Son los candidatos de la extrema derecha, con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones. Pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta”, dijo Iván Cepeda.

Iván Cepeda
Iván Cepeda
X: @IvanCepedaCast

Valencia, teniendo en cuenta la declaración de Cepeda, le hizo un llamado al centro, pero también a De La Espriella para que vayan al Congreso a debatir.

“Un demócrata no escoge a sus contradictores. Los enfrenta a todos. Silenciar a Sergio Fajardo y a Claudia López es tan grave como huir del debate. Si Iván Cepeda insiste en esta posición, será el debate y la democracia los que lo encuentren. Invito a Fajardo, a Claudia y a Abelardo De La Espriella a venir al Congreso a debatir sin mordazas. A los medios de comunicación les pido que inicien el ciclo de debates”, dijo Valencia.

Esta propuesta ya ha generado reacciones, como la del exsenador y excandidato presidencial David Luna, quien hace parte de la campaña de Valencia.

“Con esta declaración Paloma Valencia demuestra su talante democrático, reafirmando que no le tiene miedo a debatir con todos los demás candidatos, siempre de cara a todos los colombianos”, agregó Luna.

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